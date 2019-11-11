Любителей тайн приглашают на супер-квест в музей Бердска
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Любителей тайн приглашают на супер-квест в музей Бердска

8:10:1011/11/2019
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Квест состоит из пяти уровней, которые можно пройти самому или с друзьями в ближайшие пять недель, начиная с субботы 16 ноября.

Новая неделя – новые выходные — новый уровень! На каждом из которых участников ждут новые задания, а победителей – призы.

Вход в музей для участников квеста бесплатный. Возраст — не ограничен.

Правила Музейного супер-квеста:

Период проведения квеста: 16 ноября – 15 декабря.

1.Каждый из уровней содержит несколько заданий (от 5 до 9), выполнив их полностью, участник получает 20 баллов. Таким образом, пройдя все 5 уровней, максимально можно набрать 100 баллов.

2. На каждом из уровней установлен свой минимум заданий, выполнение которых гарантирует получение бесплатных билетов в музей. Билетами можно воспользоваться самому или подарить их друзьям (ведь скоро – Новый год!).

3. Присоединиться к квесту можно на любом из уровней, придя в музей в субботу или в воскресенье.

4. Для тех, кто не смог или не успел набрать 100 баллов, в последние выходные (14 и 15 декабря) будет разыгран «Шанс».

5. Каждый участник, набравший 100 баллов, получает два пригласительных на новогодние программы «МузеЕлка-4.В поисках новогоднего времени» и фирменные музейные подарки. Но самое главное: выполнив все задания квеста, вы раскроете самые удивительные тайны, которые хранят музейные экспонаты, узнаете много нового из истории Бердска и с пользой и интересом проведете свои выходные!

Вопросы по телефонам: 5-33-60, 5-33-66.

Источник: svidetel24.info

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