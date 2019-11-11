Любителей тайн приглашают на супер-квест в музей Бердска

Квест состоит из пяти уровней, которые можно пройти самому или с друзьями в ближайшие пять недель, начиная с субботы 16 ноября. Новая неделя – новые выходные — новый уровень! На каждом из которых участников ждут новые задания, а победителей – призы. Вход в музей для участников квеста бесплатный. Возраст — не ограничен. Правила Музейного супер-квеста: Период проведения квеста: 16 ноября – 15 декабря. 1.Каждый из уровней содержит несколько заданий (от 5 до 9), выполнив их полностью, участник получает 20 баллов. Таким образом, пройдя все 5 уровней, максимально можно набрать 100 баллов. 2. На каждом из уровней установлен свой минимум заданий, выполнение которых гарантирует получение бесплатных билетов в музей. Билетами можно воспользоваться самому или подарить их друзьям (ведь скоро – Новый год!). 3. Присоединиться к квесту можно на любом из уровней, придя в музей в субботу или в воскресенье. 4. Для тех, кто не смог или не успел набрать 100 баллов, в последние выходные (14 и 15 декабря) будет разыгран «Шанс». 5. Каждый участник, набравший 100 баллов, получает два пригласительных на новогодние программы «МузеЕлка-4.В поисках новогоднего времени» и фирменные музейные подарки. Но самое главное: выполнив все задания квеста, вы раскроете самые удивительные тайны, которые хранят музейные экспонаты, узнаете много нового из истории Бердска и с пользой и интересом проведете свои выходные! Вопросы по телефонам: 5-33-60, 5-33-66.
Квест состоит из пяти уровней, которые можно пройти самому или с друзьями в ближайшие пять недель, начиная с субботы 16 ноября.
Новая неделя – новые выходные — новый уровень! На каждом из которых участников ждут новые задания, а победителей – призы.
Вход в музей для участников квеста бесплатный. Возраст — не ограничен.
Правила Музейного супер-квеста:
Период проведения квеста: 16 ноября – 15 декабря.
1.Каждый из уровней содержит несколько заданий (от 5 до 9), выполнив их полностью, участник получает 20 баллов. Таким образом, пройдя все 5 уровней, максимально можно набрать 100 баллов.
2. На каждом из уровней установлен свой минимум заданий, выполнение которых гарантирует получение бесплатных билетов в музей. Билетами можно воспользоваться самому или подарить их друзьям (ведь скоро – Новый год!).
3. Присоединиться к квесту можно на любом из уровней, придя в музей в субботу или в воскресенье.
4. Для тех, кто не смог или не успел набрать 100 баллов, в последние выходные (14 и 15 декабря) будет разыгран «Шанс».
5. Каждый участник, набравший 100 баллов, получает два пригласительных на новогодние программы «МузеЕлка-4.В поисках новогоднего времени» и фирменные музейные подарки. Но самое главное: выполнив все задания квеста, вы раскроете самые удивительные тайны, которые хранят музейные экспонаты, узнаете много нового из истории Бердска и с пользой и интересом проведете свои выходные!
Вопросы по телефонам: 5-33-60, 5-33-66.