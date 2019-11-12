За поджог кофейни в Академгородке выплатит 570 тыс. рублей осужденный и отсидит условно 2 года

Приговор суда еще не вступил в законную силу

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении одного из участников поджога кофейни в Советском районе Новосибирска, сообщили в облпрокуратуре.

8 ноября Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего Ханбабы Абдуллаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее иные тяжкие последствия).

В суде установлено, что в октябре 2017 года Абдуллаев в группе лиц по предварительному сговору принимал участие в поджоге кофейни на территории новосибирского Академгородка.

-В результате преступных действий группы лиц и Абдуллаева уничтожено помещение кофейни, мебель и инвентарь, на длительное время приостановлена деятельность и дезорганизована работа ООО «Академия Кофе-4». Суд, с учётом признания вины и досудебного соглашения, рассмотрел уголовное дело в особом порядке и приговорил Абдуллаева к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года), а также удовлетворил иск общества на сумму свыше 570 тыс. рублей, — рассказали в областной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» кофейню в Академгородке поджигали дважды.

18 ноября 2017 года в 3:43 произошел пожар в реконструируемом здании кофейни по адресу: пр-т Морской, 2. В результате пожара огнем повреждены 2 окна. Это был второй пожар в «Академии кофе» за последний месяц. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» первый раз кофейню подожгли в пятницу 13 октября. То, что это именно поджог, не вызывает сомнения: на записи с камер видеонаблюдения четко видно, что неизвестный в маске облил заведение в Академгородке бензином, разбил стекла и разжег огонь.

Руководство кофейни объявляло награду за информацию о поджигателе. «Мы готовы выплатить денежное вознаграждение 100 тысяч рублей тому, кто предоставит любые данные об исполнителях», — сообщили в паблике «Академия Кофе».

В доказательство компания предоставила видеоролик с камеры видеонаблюдения, где видно, что некий мужчина в темной куртке с натянутым капюшоном и в маске сначала бросает в окно кофейни какой-то предмет, а затем обливает находящиеся рядом лавочки горючей жидкостью и поджигает.