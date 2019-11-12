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Красавицы Бердска в погонах: женщины в форме — это красиво и престижно

12:00 12.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Они с детства хотели служить Родине. Коллегам женщины-полицейские желают оставаться красивыми, нежными, улыбаться миру, людям, своим любимым. И быть терпеливыми.

Красавицы Бердска в погонах: женщины в форме это красиво и престижно
Юлия Бойко 10 лет на службе в МВД

8 ноября во Дворце культуры «Родина» Бердска состоялось городское торжественное собрание, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В этом году российской полиции исполнился 301 год.
За большой вклад в обеспечении общественной безопасности и правопорядка были награждены ветераны службы и действующие сотрудники МВД.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достигнуты высокие результаты в профессиональной деятельности медалью МВД России «За отличие в службе» наградили юрисконсульта правового направления Юлию Бойко.

— Я 10 лет на службе. Я люблю свою работу за то, что каждый день приносит что-то новое. Сотрудникам МВД — чистого неба над головой, хорошего настроения, здоровья и семейного благополучия. Коллегам — оставаться красивыми, нежными. Улыбайтесь миру, людям, своим любимым, — высказалась Юлия.

Красавицы Бердска в погонах: женщины в форме это красиво и престижно

Екатерина Ершова в полиции работает первый год

Лейтенант полиции Екатерина Ершова после окончания Омской академии МВД служит в бердской полиции  первый год.
— Профессия полицейского нравится тем, что мы боремся за справедливость. Женщинам желаю терпения, чтобы они не забывали про свои семьи, уделяли время детям, мужьям. Коллегам-мужчинам — здоровья. Они наша опора и помощники. Всю тяжелую работу выполняют они, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Екатерина.

Красавицы Бердска в погонах: женщины в форме это красиво и престижно

Анастасия Кляйн, лейтенант внутренней службы, работает 12 год

Анастасия Кляйн, лейтенант внутренней службы, инспектор анализа планирования и контроля, в МВД работает 12-й год.
— Я с детства хотела служить Родине, своему государству. Меня с детства привлекали женщины в форме — это красиво и престижно. Полицейский — это уважаемая профессия. Желаю коллегам терпения, стабильности, крепкого здоровья, любите и будьте любимы. Успехов в работе и удачи, — поздравила Анастасия.

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