Шок-цена: макароны по 1486 рублей за 1 кг продают в Новосибирске

«Курьер. Среда. Бердск» инспектирует магазины и находит товары по высоким ценам. За что такие деньги?

Желающих покупать дорогие макароны — немного

Прогуливаясь по Новосибирску и зайдя в магазин, я испытала очередной шок. Пачка макарон стоит 743 рубля. За 500 г. почти 1000 рублей!

Я очень люблю спагетти, фарфалле, каннеллони, но платить за них такие деньги считаю неразумным. Я покупаю макаронные изделия по 50 рублей пачку из твердых сортов пшеницы и они меня вполне устраивают. С соусом болоньезе, грибами или просто с сыром получается вкусный ужин — быстро и питательно.

Обращаюсь к женщине лет 40, с вопросом, какие макароны покупает она. В ответ услышала, что не дороже 100 рублей за пачку.

— Я лучше к макаронам куплю хороший кусок мяса и приготовлю вкуснейшие отбивные в сырном кляре, чем покупать изделия из муки и воды по бешеной цене, — высказалась покупательница.

И у меня вопрос: За сколько вы покупаете макароны?