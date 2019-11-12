За диспансеризацию 104 чиновников заплатит 342 тыс. рублей власть Бердска

Мэрия Бердска объявила аукцион на оказание медицинских услуг по диспансеризации сотрудников администрации. Власть заказывает периодический осмотр 71 муниципального служащего и 33 работающих на других должностях. Всего 104 человека.
Проведя анализ стоимости услуг в трех больницах, в мэрии определили среднюю ценны заказа на диспансеризацию чиновников — 341 732 рубля.
Под диспансеризацией понимается комплекс мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе, препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципального служащего.
Диспансеризация чиновников должна проводится в пределах территории Бердска, без выезда за пределы города. И только медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Осмотры проводятся в рабочее время (с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней) в соответствии с календарным планом.
Диспансеризация муниципальных служащих проводится врачами-специалистами с использованием лабораторных и функциональных исследований в следующем объеме (в расчете на одного сотрудника):
1) осмотр врачами специалистами:
— терапевт
— акушер-гинеколог (для женщин)
— невролог
— уролог (для мужчин)
— хирург
— офтальмолог
— отоларинголог
— эндокринолог
психиатр-нарколог
2) проведение лабораторных и функциональных исследований:
— клинический анализ крови
— клинический анализ мочи
— исследование уровня холестерина крови
— исследование уровня сахара крови
— исследование уровня билирубина
— исследование уровня общего белка сыворотки крови
— исследование уровня амилазы сыворотки крови
— исследование креатинина сыворотки крови
— исследование мочевой кислоты сыворотки крови
— исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови
— исследование уровня триглицеридов сыворотки крови
— онкомаркер специфический СА-125(женщинам после 40 лет)
— онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 40 лет)
— цитологическое исследование мазка из цервикального канала
— электрокардиография
— УЗИ молочных желез (женщинам после 40 лет)
Врачи-специалисты, участвующие в проведении диспансеризации муниципальных служащих, должны иметь соответствующие сертификаты. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности информации, полученной при оказании услуг. Передача сведений третьим лицам или иное разглашение персональных данных может осуществлять только с письменного согласия работника.