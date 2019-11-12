За диспансеризацию 104 чиновников заплатит 342 тыс. рублей власть Бердска

Муниципальные служащие могут обследоваться только в черте города и в рабочее время. Сотрудникам администрации предстоит показаться девяти врачам, в том числе психиатру-наркологу.

В бердской мэрии работают 104 человека

Мэрия Бердска объявила аукцион на оказание медицинских услуг по диспансеризации сотрудников администрации. Власть заказывает периодический осмотр 71 муниципального служащего и 33 работающих на других должностях. Всего 104 человека.

Проведя анализ стоимости услуг в трех больницах, в мэрии определили среднюю ценны заказа на диспансеризацию чиновников — 341 732 рубля.

Под диспансеризацией понимается комплекс мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе, препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципального служащего.

Диспансеризация чиновников должна проводится в пределах территории Бердска, без выезда за пределы города. И только медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Осмотры проводятся в рабочее время (с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней) в соответствии с календарным планом.

Диспансеризация муниципальных служащих проводится врачами-специалистами с использованием лабораторных и функциональных исследований в следующем объеме (в расчете на одного сотрудника):

1) осмотр врачами специалистами:

— терапевт

— акушер-гинеколог (для женщин)

— невролог

— уролог (для мужчин)

— хирург

— офтальмолог

— отоларинголог

— эндокринолог

психиатр-нарколог

2) проведение лабораторных и функциональных исследований:

— клинический анализ крови

— клинический анализ мочи

— исследование уровня холестерина крови

— исследование уровня сахара крови

— исследование уровня билирубина

— исследование уровня общего белка сыворотки крови

— исследование уровня амилазы сыворотки крови

— исследование креатинина сыворотки крови

— исследование мочевой кислоты сыворотки крови

— исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови

— исследование уровня триглицеридов сыворотки крови

— онкомаркер специфический СА-125(женщинам после 40 лет)

— онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 40 лет)

— цитологическое исследование мазка из цервикального канала

— электрокардиография

— УЗИ молочных желез (женщинам после 40 лет)

Врачи-специалисты, участвующие в проведении диспансеризации муниципальных служащих, должны иметь соответствующие сертификаты. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности информации, полученной при оказании услуг. Передача сведений третьим лицам или иное разглашение персональных данных может осуществлять только с письменного согласия работника.