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Красота / Общество

Мария Шарапова делится секретами красоты и отличной формы

00:45 12.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Сон, вода, любимый парфюм, а какие тонкости в поддержании потрясающей внешности топ-модели Мария раскрыла еще,узнаем в статье.

Мария Шарапова делится секретами красоты и отличной формы
Уверенность в себе, по мнению Марии Шараповой, появляется тогда, когда человек четко осознает свою цель

Как удается теннисистке с внешностью топ-модели оставаться красивой и успешной? Правильная еда, дисциплина и бережное отношение к коже.

Защита кожи от солнца

«Я всегда держу баночку с солнцезащитным кремом ванной, и наношу его, как только вытрусь полотенцем после утреннего душа». – рассказывает теннисистка.

Этого ритуала Мария придерживается еще с подросткового возраста.

Достаточное количество воды

С утра Мария выпивает пол литра воды – это настраивает организм на нужный лад, и таким образом она не забывает, что в течение дня нужно постоянно пить воду.

Полноценный сон

«Обожаю спать, и не только ночью, но и днем. Это позволяет выспаться, даже если пришлось рано встать на тренировку». — рассказывает Мария.

Правильная еда

«За годы я успела выяснить, как на меня влияет та или иная еда, и сколько энергии я от нее получаю, — рассказывает теннисистка. — Обычно я ем курицу и большую порцию овощей перед состязанием».

Уверенность в себе

Уверенность в себе, по мнению Марии Шараповой, появляется тогда, когда человек четко осознает свою цель и занимается любимым делом.

«Я занимаюсь теннисом много лет и успела вложить в это дело много сил. Когда ступаешь на корт, понимаешь, что вот она — твоя цель — и это привилегия. Даже не важно, выиграешь ты или нет, сама возможность заниматься любимым делом — это уже счастье».

Есть и более простые способы уверенности – нанести пару капель любимого парфюма перед выходом.

Источник: МедикФорум

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