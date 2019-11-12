Мария Шарапова делится секретами красоты и отличной формы

Как удается теннисистке с внешностью топ-модели оставаться красивой и успешной? Правильная еда, дисциплина и бережное отношение к коже.
Защита кожи от солнца
«Я всегда держу баночку с солнцезащитным кремом ванной, и наношу его, как только вытрусь полотенцем после утреннего душа». – рассказывает теннисистка.
Этого ритуала Мария придерживается еще с подросткового возраста.
Достаточное количество воды
С утра Мария выпивает пол литра воды – это настраивает организм на нужный лад, и таким образом она не забывает, что в течение дня нужно постоянно пить воду.
Полноценный сон
Правильная еда
Уверенность в себе
Уверенность в себе, по мнению Марии Шараповой, появляется тогда, когда человек четко осознает свою цель и занимается любимым делом.
«Я занимаюсь теннисом много лет и успела вложить в это дело много сил. Когда ступаешь на корт, понимаешь, что вот она — твоя цель — и это привилегия. Даже не важно, выиграешь ты или нет, сама возможность заниматься любимым делом — это уже счастье».
Есть и более простые способы уверенности – нанести пару капель любимого парфюма перед выходом.
Источник: МедикФорум