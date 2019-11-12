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Здоровье / Общество

ПМС: Как облегчить симптомы перед менструацией

00:54 12.11.2019 Фото: pxhere.com
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Примерно 35-45% женщин страдают предместруальным синдромом.Иногда требуется медикаментозное вмешательство, а иногда можно попробовать облегчить себе жизнь простыми и доступными средствами.

ПМС: Как облегчить симптомы перед менструацией
Если серотонина недостаточно, значит нужно помочь его выработке

ПМС – неприятный комплекс симптомов, который настигает примерно половину женщин за несколько дней до начала менструаций. Но это не делает из них других людей — влияние ПМС на изменение личности сильно преувеличено. Акушер-гинеколог из Великобритании Ванесса Маккей рассказывает, чем ПМС отличается от предменструального дисфорического расстройства, а также о том, как облегчить симптомы.

«Предместруальное дисфорическое расстройство – это, что называется, ПМС в квадрате. Не просто плохое настроение и усталость, а глобальное расстройство настроения вплоть до депрессии и суицидальных мыслей. По статистике, этим расстройством страдают от 3 до 8% женщин. Дело в том, что гормоны, которые выработаются яичниками, влияют на гипофиз и гипоталамус, а те ответственны за выработку серотонина. Это вовсе не означает, что обязательно есть заболевания, недостаток и переизбыток гормонов, речь идет скорее о повышенной чувствительности», – рассказывает Ванесс Маккей.

Если говорить, о классическом ПМС, то им страдают примерно 35-45% женщин. Иногда требуется медикаментозное вмешательство, а иногда можно попробовать облегчить себе жизнь простыми и доступными средствами.

Физическая активность

Если серотонина недостаточно, значит нужно помочь его выработке. Например, физические упражнения – отличный вариант. Хорошо для настроения, здоровья и фигуры. Главное, не нужно экстрима – прогулок по парку, занятий дома или посещения секции йоги вполне достаточно.

Часто, но понемногу

Такой режим питания не даст резких скачков сахара в крови, которые усугубляют подавленное состояние.

Без алкоголя и кофеина

Как алкоголь, так и кофеин негативно действует на нервную систему, а с ней сейчас и так не все в порядке. Кофе повысит уровень тревожности, а алкоголь усугубит плохое настроение.

Ешьте больше продуктов с кальцием

Исследование показало, что группа женщин, которая каждый день употребляла 500 мг кальция, реже страдала от ПМС. Продукты, богатые кальцием: миндаль, бананы, творог, кунжут.

Источник: МедикФорум

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