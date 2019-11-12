ПМС: Как облегчить симптомы перед менструацией

ПМС – неприятный комплекс симптомов, который настигает примерно половину женщин за несколько дней до начала менструаций. Но это не делает из них других людей — влияние ПМС на изменение личности сильно преувеличено. Акушер-гинеколог из Великобритании Ванесса Маккей рассказывает, чем ПМС отличается от предменструального дисфорического расстройства, а также о том, как облегчить симптомы.
Если говорить, о классическом ПМС, то им страдают примерно 35-45% женщин. Иногда требуется медикаментозное вмешательство, а иногда можно попробовать облегчить себе жизнь простыми и доступными средствами.
Физическая активность
Если серотонина недостаточно, значит нужно помочь его выработке. Например, физические упражнения – отличный вариант. Хорошо для настроения, здоровья и фигуры. Главное, не нужно экстрима – прогулок по парку, занятий дома или посещения секции йоги вполне достаточно.
Часто, но понемногу
Такой режим питания не даст резких скачков сахара в крови, которые усугубляют подавленное состояние.
Без алкоголя и кофеина
Как алкоголь, так и кофеин негативно действует на нервную систему, а с ней сейчас и так не все в порядке. Кофе повысит уровень тревожности, а алкоголь усугубит плохое настроение.
Ешьте больше продуктов с кальцием
Исследование показало, что группа женщин, которая каждый день употребляла 500 мг кальция, реже страдала от ПМС. Продукты, богатые кальцием: миндаль, бананы, творог, кунжут.
Источник: МедикФорум