На 4183 рубля способен питаться месяц каждый житель Бердска

За сентябрь минимальный продуктовый набор подешевел на 1,3%, но с начала года вырос на столько же. В рацион входят 33 продукта с учетом средних региональных цен.

Хлеб является самым популярным продуктом

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в октябре 2019 года составила 4183,6 рубля и по сравнению с сентябрем 2019 года снизилась на 1,3% (с начала года выросла на 1,4%). Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирскстате.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,7%, на долю молочных продуктов приходится 21,6%, мяса и мясопродуктов – 18%, плодов и овощей – 12,7%, рыбы – 5% , жиров – 4,9%, чая, соли и специй – 4%, яиц, сахара и кондитерских изделий – 2,1% и 2% соответственно.

В октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и молочных продуктов. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий, жиров снизилась.

справка

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.