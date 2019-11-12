12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

На 4183 рубля способен питаться месяц каждый житель Бердска

14:30 12.11.2019 Фото: Википедии
3 0

За сентябрь минимальный продуктовый набор подешевел на 1,3%, но с начала года вырос на столько же. В рацион входят 33 продукта с учетом средних региональных цен.

На 4183 рубля способен питаться месяц каждый житель Бердска
Хлеб является самым популярным продуктом

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в октябре 2019 года составила 4183,6 рубля и по сравнению с сентябрем 2019 года снизилась на 1,3% (с начала года выросла на 1,4%). Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирскстате.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,7%, на долю молочных продуктов приходится 21,6%, мяса и мясопродуктов – 18%, плодов и овощей – 12,7%, рыбы – 5% , жиров – 4,9%, чая, соли и специй – 4%, яиц, сахара и кондитерских изделий – 2,1% и 2% соответственно.

В октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и молочных продуктов. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий, жиров снизилась.

справка

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько вы тратите на еду?

Гость, 12 ноября 2019 15:12
Кстати сказать - "В России резко снизились цены на свинину"! А чё не пишем? Позитив никак не тулится?
a.danilov, 12 ноября 2019 15:22
ага:
"В рознице свинина тоже дешевеет, свидетельствуют данные Росстата. В октябре 2019 года 1 кг свиного мяса на кости стоил в магазинах 269,4 руб., что на 2,9 руб. (или почти 1 дешевле, чем годом ранее. Бескостная свинина подешевела почти на 5 руб. (или также 1, до 361 руб. за 1 кг." ©
вау!
и, тут же, далее:
"Цены на другие виды мяса, наоборот, в рознице росли. 1 кг говядины в октябре подорожал почти на 6%, до 345,9 руб. за 1 кг мяса на кости, 1 кг курятины — на 1%, до 144,7 руб. за 1 кг."©


ps. буквально позавчера покупал свинину. Нифига не подешевело.

psps. ну, а про позитив не тулится, вообще мимо. Это чисто информационная новость. В ней нет позитива или негатива.
Например, "Доллар стоит 62 рубля(покупка) и 64 рубля(продажа)- это для вас позитивная или негативная новость?
Аноним, 12 ноября 2019 15:33
"резко снизились" - это та же чушь, как и резкий рост стоимости бензина на 0,2% за полгода.
Но важно другое: на многие продукты и товары действительно цены перестали повышаться!
А когда люди привыкли что 2-3 раза в год постоянно дорожает, а тут уж несколько лет на месте, то это конечно наталкивает на размышления....

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Женщины знают английский язык лучше мужчин
16:27 12-11-2019
Женщины знают английский язык лучше мужчин
Пинали до сотрясения мозга: Жестоко избили сверстника 3-классники в Новосибирске
16:19 12-11-2019
Пинали до сотрясения мозга: Жестоко избили сверстника 3-классники в Новосибирске
БердскВбросом и ажиотажем назвали хлористый запах воды в КБУ Бердска 2
16:10 12-11-2019
Вбросом и ажиотажем назвали хлористый запах воды в КБУ Бердска
БердскСообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется
16:06 12-11-2019
Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется
БердскШок-цена: макароны по 1486 рублей за 1 кг продают в Новосибирске 1
16:00 12-11-2019
Шок-цена: макароны по 1486 рублей за 1 кг продают в Новосибирске
БердскОстынут батареи и горячая вода на целый день в домах 18-го квартала Бердска
15:55 12-11-2019
Остынут батареи и горячая вода на целый день в домах 18-го квартала Бердска
Расчленившему труп аспирантки доценту Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Он арестован в Питере 2
15:45 12-11-2019
Расчленившему труп аспирантки доценту Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Он арестован в Питере
БердскГлавврач просит отсрочку: второй раз направили 50 вопросов Алле Дробинской о проблемах медицины от жителей Бердска
15:30 12-11-2019
Главврач просит отсрочку: второй раз направили 50 вопросов Алле Дробинской о проблемах медицины от жителей Бердска
Дебют: Виртуальную реальность постигают в модельных библиотеках Новосибирской области
15:15 12-11-2019
Дебют: Виртуальную реальность постигают в модельных библиотеках Новосибирской области
Разбойники с электрошокером и кастетом отобрали золотую цепочку за 250 тыс. рублей у жителя Новосибирска 2
15:00 12-11-2019
Разбойники с электрошокером и кастетом отобрали золотую цепочку за 250 тыс. рублей у жителя Новосибирска