На 4183 рубля способен питаться месяц каждый житель Бердска

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в октябре 2019 года составила 4183,6 рубля и по сравнению с сентябрем 2019 года снизилась на 1,3% (с начала года выросла на 1,4%). Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирскстате.
В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,7%, на долю молочных продуктов приходится 21,6%, мяса и мясопродуктов – 18%, плодов и овощей – 12,7%, рыбы – 5% , жиров – 4,9%, чая, соли и специй – 4%, яиц, сахара и кондитерских изделий – 2,1% и 2% соответственно.
В октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и молочных продуктов. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий, жиров снизилась.
справка
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.
"В рознице свинина тоже дешевеет, свидетельствуют данные Росстата. В октябре 2019 года 1 кг свиного мяса на кости стоил в магазинах 269,4 руб., что на 2,9 руб. (или почти 1 дешевле, чем годом ранее. Бескостная свинина подешевела почти на 5 руб. (или также 1, до 361 руб. за 1 кг." ©
вау!
и, тут же, далее:
"Цены на другие виды мяса, наоборот, в рознице росли. 1 кг говядины в октябре подорожал почти на 6%, до 345,9 руб. за 1 кг мяса на кости, 1 кг курятины — на 1%, до 144,7 руб. за 1 кг."©
ps. буквально позавчера покупал свинину. Нифига не подешевело.
psps. ну, а про позитив не тулится, вообще мимо. Это чисто информационная новость. В ней нет позитива или негатива.
Например, "Доллар стоит 62 рубля(покупка) и 64 рубля(продажа)- это для вас позитивная или негативная новость?
Но важно другое: на многие продукты и товары действительно цены перестали повышаться!
А когда люди привыкли что 2-3 раза в год постоянно дорожает, а тут уж несколько лет на месте, то это конечно наталкивает на размышления....