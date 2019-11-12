Гепатит В: как заражаются, симптомы, лечение

Острый гепатит B характеризуется симптомами острого поражения печени и интоксикации (с желтухой или без), отличается многообразием клинических проявлений и исходов заболевания.

Гепатит В – инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита B

Гепатит В – инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита B.

Острый гепатит B характеризуется симптомами острого поражения печени и интоксикации (с желтухой или без), отличается многообразием клинических проявлений и исходов заболевания.

Хронический гепатит B- длительное воспалительное поражение печени, которое может переходить в более тяжелое заболевание — цирроз и первичный рак печени, оставаться без изменений или регрессировать под влиянием лечения или спонтанно. Диффузное воспаление печени, продолжающееся более 6 месяцев, – хронический гепатит В.

Как происходит инфицирование?

Вирус гепатита В передается от человека человеку через кровь, сперму или другие биологические жидкости. Гепатит В не распространяется через пищу или воду, столовые принадлежности, во время объятий, поцелуев, через рукопожатие, при кашле, чихании или укусах насекомых.

Вирус гепатита В может выживать до 7 дней вне тела человека при комнатной температуре на предметах, поверхностях окружающей среды.

Основные источники вируса:

· больные острым гепатитом В 4-6% случаев,

· больные хроническим гепатитом В и вирусоносители – большинство случаев передачи инфекции.

Наиболее опасны в плане распространения инфекции – носители.

Гепатит В передается естественными и искусственными путями:

· при незащищенных половых контактах

· в быту – совместное использование зубных щеток, маникюрных принадлежностей, бритв и других предметов личной гигиены, инфицированных вирусами гепатита В

· от матери ребенку – во время беременности или родов

· в лечебных учреждениях – во время выполнения медицинских манипуляций при нарушении техники безопасности

· немедицинские инвазивные процедуры – маникюр, педикюр, нанесение татуировок, пирсинг

· Парентеральное введение психоактивных веществ.

Как долго продолжается заразный период?

Еще до момента проявления клинических симптомов, начиная с инкубационного периода, также на протяжении всей болезни (острой или хронической формы) и вирусоносительства.

Течение может быть бессимптомным. Около трети людей, инфицированных вирусом гепатита В узнают о его наличии только во время сдачи крови.

Симптомы:

· желтушность кожных покровов, белков глаз

· обесцвечивание стула

· изменение цвета мочи (насыщенный оранжевый, коричневый)

· лихорадка

· усталость, которая сохраняется в течение нескольких недель или месяцев

· потеря аппетита, тошнота и рвота

· боли в животе

· боли в суставах.

Первые симптомы могут проявиться только через 1–6 месяцев после заражения.

Хроническая инфекция может оставаться незамеченной в течение десятилетий, пока не возникнут серьезные и опасные для жизни осложнения.

Осложнения гепатита В:

цирроз печени – воспаление печени, сопровождающееся необратимыми изменениями в ткани печени

· рак печени

· острая печеночная недостаточность — состояние, при котором жизненно важные функции печени отключаются. Когда это происходит, необходима пересадка печени.

· у людей с хроническим гепатитом В может развиться заболевание почек или воспаление кровеносных сосудов

Большинство взрослых с гепатитом В полностью выздоравливают, даже если их признаки и симптомы серьезны. У младенцев и детей чаще развивается хроническая форма гепатита В.

Диагноз гепатита В, а также вирусоносительство подтверждается лабораторно. В крови определяются НBsAg и HBeAg.

Профилактика гепатита В

Наиболее эффективная мера профилактики вирусного гепатита В – специфическая профилактика – вакцинация, которая проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям.

Благодаря вакцинации, за последние 10 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 3,9 раза.

Вакцинация новорожденных проводится по схеме:

0 – 1 – 6 месяцев; 0 – 1 – 2 – 6 – 12 месяцев – группы риска.

Ревакцинация проводится через 5-7 лет.

Вакцинация против гепатита В рекомендуется:

· новорожденным

· детям и подросткам, не привитым при рождении

· контактным из очагов гепатита В — проживающих с тем, у кого гепатит В; тех, чьи сексуальные партнеры инфицированы гепатитом B

· медицинским работникам

· ВИЧ- инфицированным

· людям с иммунодефицитными состояниями

· потребляющим наркотические психоактивные вещества

· В их крови определяются НBsAg и HBeAg.

Меры предосторожности, позволяющие избежать инфицирование вирусным гепатитом В:

· исключите незащищенные половые контакты, если вы не уверены, что ваш партнер не инфицирован вирусом гепатита В или какой-либо другой инфекцией, передающейся половым путем

· используйте барьерные средства контрацепции, если вы не знаете статус своего партнера

· не употребляйте наркотики

· используйте индивидуальные предметы личной гигиены

· будьте осторожны с маникюром, пирсингом и татуировками. Если вы планируете сделать маникюр, педикюр, пирсинг или нанести татуировку, делайте это в профессиональном салоне. Убедитесь, что сотрудники используют стерильные иглы и инструменты. Если вы не можете получить ответы, ищите другой салон.

Если инфицирование подтверждено:

Больные вирусным гепатитом В подлежат госпитализации в инфекционное отделение.

Переболевшие находятся на диспансерном наблюдении, проходят регулярное обследование в течение 6 месяцев.

В очаге инфекции проводится текущая и заключительная дезинфекция.

Лица, находившиеся в контакте с больным, также находятся под медицинским наблюдением.

Все беременные в обязательном порядке в 1 и 3 триместрах беременности проходят обследование на наличие вируса гепатита В.

В случае обнаружения вируса гепатита В беременных госпитализируют в инфекционный стационар, рожениц – в специализированные отделения роддомов с обеспечением строгого противоэпидемического режима.

Новорожденные проходят вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а также подлежат диспансерному наблюдению.

В медицинских учреждениях основной мерой профилактики передачи вирусного гепатита В является соблюдение противоэпидемического режима:

· обследование пациентов

· дезинфекция, стерилизация медицинских изделий

· вакцинация медицинских работников против гепатита В

· обследование доноров крови

Организации бытового обслуживания (косметологические, маникюрные салоны, парикмахерские) в целях профилактики распространения вирусного гепатита В должны соблюдать требования санитарно-противоэпидемического режима. Сотрудники должны проходить гигиеническую подготовку.

При отсутствии лечения заболевание смертельно.

Если вы заражены, принятие определенных мер предосторожности может помочь предотвратить распространение вируса среди других.

Если вы считаете что появился риск инфицирования гепатитом В при определенных обстоятельствах в вашей жизни, или вы считаете, что у вас есть признаки или симптомы гепатита В, немедленно обратитесь к врачу!

Источник: Роспотребнадзор