Украина чувствует себя «в состоянии войны» с Россией из-за Крыма

Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что Москва должна вернуть полуостров и «заплатить за агрессию». Впрочем, сумма «компенсации» пока не называется.

Украина заявляет о войне с РФ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в фактическом состоянии войны с Россией, которая может прекратиться только после возврата «оккупированных территорий», включая Крым.

«Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло», — заявил политик в интервью «РБК Украина».

Он также отметил, что размер «компенсации» пока не известен.

Кулеба выразил уверенность, что Крым обязательно вернется в состав Украины. По его словам, это может случиться в момент максимального ослабления России, когда полуостров «выскользнет из ее рук».

До этого момента «война» с Россией будет продолжаться, считает политик.

«И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего политико-экономическим путем», — уточнил он.

Крым вернулся в состав России после состоявшегося в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Источник: РИА Новости