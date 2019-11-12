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Бабушки вместо датчиков: Отказываются ставить пожарные извещатели многодетные семьи Бердска

14:45 12.11.2019, Галина Панчева Фото: berdsk.nso.ru
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Бесплатные датчики отказались устанавливать 185 семей из 1000. По двум основным причинам: за детьми есть кому присмотреть или боятся, что установщики испортят потолки. Извещателей купили на 3 млн рублей.

Бабушки вместо датчиков: Отказываются ставить пожарные извещатели многодетные семьи Бердска
Пожарный извещатель весит 150 граммов

Установлено 225 пожарных извещателей в многодетных семьях Бердска. Есть семьи, которые отказались от бесплатных датчиков в своих домах.

— 185 семей отказались от установки пожарных извещателей. Одна из причин — не считают необходимым, потому что есть, кому присмотреть за детьми, бабушки и дедушки. Вторая причина — не хотят портить потолки, хотя есть альтернативный способ, например установить датчик на стене, — сообщил на совещании чиновников начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, вряд ли кто-то после пожара будет думать об испорченном потолке. И напомнил, какая трагедия произошла недавно в Венгерово, когда в пожаре погибли дети.

Соцзащита и школы продолжат работать с семьями, которые отказались от установки пожарных извещателей, отметил Пономарев.

— Датчики ставят бесплатно. Это не прихоть, — акцентировал мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделю назад на аппаратном совещании вице-мэр по строительству и городскому хозяйству обозначил проблему: многодетные семьи отказываются устанавливать бесплатные пожарные извещатели в своем жилье.

По контракту датчики оповещения о пожарах в многодетных семьях с октября текущего года устанавливает Ростелеком.

Евгений Шестернин пояснил, что нужно понять причину отказов от установки датчиков.

На закупку 1000 пожарных извещателей были выделены 3 млн рублей из областного и местного бюджетов. Датчики многодетным семьям устанавливают бесплатно. Но бердчанам придется ежемесячно платить за обслуживание — примерно 45 рублей.

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От редакции

У вас стоит пожарный извещатель?

Аноним, 12 ноября 2019 14:53
НВР: Стоит, но без извещение по СМС.
Было бы хорошо, если бы бесплатно поставили.

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