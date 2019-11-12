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Премьер Медведев посмотрит на Бердск из окна поезда по пути из Новосибирска в Барнаул

10:09 12.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В пути Дмитрий Медведев обсудит с железнодорожниками развитие РЖД. Бердский вокзал встретит председателя правительства стройкой.

Премьер Медведев посмотрит на Бердск из окна поезда по пути из Новосибирска в Барнаул
Бердский вокзал встретит Дмитрия Медведева стройкой

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший 12 ноября в Новосибирске, проведёт на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране. Об этом говорится на сайте правительства России.

«Участники совещания обсудят вопросы реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019−2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований», — уточняется в официальной информации.

В совещании также будут участвовать заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств и руководители профильных предприятий.

Также запланирована рабочая встреча Дмитрия Медведева с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. После Новосибирска Дмитрий Медведев на поезде поедет в Барнаул.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,  премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в новосибирский аэропорт Толмачево в 2 часа ночи 12 ноября. Он проведёт совещание в наукограде Кольцово, на котором будут обсуждаться научный проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» и развитие»Академгородка 2.0».

После на поезде председатель правительства отправится в столицу Алтайского края. Путь в Барнаул лежит через станцию Бердск. Вряд ли члены кабмина и другие VIP-персоны остановятся в Бердске, но посмотрят на город из окна вагона. В дороге он будет обсуждать с железнодорожниками развитие РЖД. Бердский вокзал встретит высоких гостей стройкой — возводится новый вокзальный комплекс.

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От редакции

Премьеру интересен Бердск?

Последний барак на фергане, 12 ноября 2019 10:22
Да накой ему этот Бердск, он спасть будет в пути и чтобы его величество никто не беспокоил.
Свадебный генерал, 12 ноября 2019 11:17
Поставят мэра с замами вряд, Медведев помашет из окна проходящего поезда с перрона вокзала ему в ответ помашут из делегации, и Селяви - "Хорошо что проехал"
Аноним, 12 ноября 2019 12:20
а кто-нить обязательно покажет язык!
Аноним, 12 ноября 2019 11:24
НВР:
Абсолютно нет.
Аноним, 12 ноября 2019 11:25
Памятная табличка по данному событию будет на новом вокзале?
Аноним, 12 ноября 2019 11:28
Мау дзюдун нашёлся. ЖД др Барнаула оцепят?

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