Истязал и насиловал 6-летнего сына своей сожительницы житель Ивановской области

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяца лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

В Ивановской области мужчина признан виновным в истязании малолетнего

В Ивановской области мужчина признан виновным в истязании малолетнего сына своей сожительницы и в совершении в отношении него насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили 11 ноября в главке СКР.

Собранные следственными органами СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему местному жителю. Он признан виновным в истязании 6-летнего сына своей сожительницы (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и совершении в отношении него насильственных действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следствием и судом установлено, 41-летний житель города Южи в течение года еженедельно наносил малолетнему сыну своей сожительницы побои ремнем, тем самым причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания. Несколько раз мужчина наносил мальчику удары руками, оставляя на теле ребенка ушибы и ссадины. В ряде случаев обвиняемый применял физическое и психическое насилие в отношении малолетнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, подсудимый совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния мальчика в силу его малолетнего возраста.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяца лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.