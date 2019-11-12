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Ночью минус 25: Ледяной ветер и метель атакуют 12 ноября Бердск

10:30 12.11.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Синоптики прогнозируют температура воздуха ночью -15, -20 °C, при прояснениях до -25 °C, по западу -9, -14 °C, днем ослабление морозов -1, -6 °C, местами до -11 °C. Гололед создает опасность ДТП на трассах региона.

Ночью минус 25: Ледяной ветер и метель атакуют 12 ноября Бердск
Промозглый ветер и снег настигли Бердск

Быстрым шагом бердчане идут по своим делам 12 ноября. И это не удивительно: в лицо бьет ледяной ветер и снег. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки 12 ноября по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, по северо-востоку местами небольшой снег, мокрый снег. При прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололедица. Ветер ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °C, при прояснениях до -25 °C, по западу -9, -14 °C, днем ослабление морозов -1, -6 °C, местами до -11 °C.

Снег, мокрый снег, метели, туманы, гололедные явления и гололедица на дорогах будут осложнять дорожно-транспортную обстановку и способствовать возникновению ДТП, с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения, нерегулируемых железнодорожных переездах и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс.

Автор видео Марина Волкова

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