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Президент Боливии после отставки попросил политическое убежище в Мексике

11:45 12.11.2019 Фото: pixabay.com
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Эво Моралес объявил ушел с поста 10 ноября после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти. Мексиканские власти потребовали обеспечить ему безопасный переезд.

Президент Боливии после отставки попросил политическое убежище в Мексике
Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике

О готовности дать убежище президенту Боливии власти Мексики сообщили 11 ноября. Моралес незамедлительно принял это предложение, о чем сообщил по телефону главе мексиканского МИДа.

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище объявившему об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, передает Reuters.

По словам главы МИДа, Моралес позвонил ему и сообщил о решении принять предложение Мексики о предоставлении убежища.

«Мы незамедлительно проинформируем министерство иностранных дел Боливии о том, что в соответствии с международными нормами права Моралесу должен быть гарантирован безопасный проезд», — добавил Эбрард.
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых официально победил Моралес. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях.

После ухода главы государства о сложении полномочий заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената Адриана Сальватьерра, ряд министров и сенаторов, а также глава таможенной службы. Власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

После сообщений об уходе Моралеса в отставку власти Мексики сообщили о готовности предоставить ему политическое убежище. Кроме того, глава мексиканского МИДа сообщил о готовности предоставить политубежище более чем 20 представителям исполнительной и законодательной власти Боливии.

Источник: РБК

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