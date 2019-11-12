Как ВИЧ передается от матери ребенку?

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека — вирус, поражающий иммунную систему, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), при отсутствии лечения приводящий к летальному исходу в течение 10-13 лет.
Одним из важнейших способов предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди женщин и детей — первичная профилактика инфицирования женщин детородного возраста.
Обязательное условие при планировании беременности – обследование обоих партнеров на заболевания, передающиеся половым путем, и в обязательном порядке — на ВИЧ-инфекцию.
Даже если Вы чувствуете себя абсолютно здоровыми, не ведете беспорядочную половую жизнь, и не употребляете наркотики, это не гарантирует отсутствие ВИЧ в Вашем организме. Вирус, может десятилетиями присутствовать в организме без каких-либо клинических проявлений.
Во время беременности женщина также проходит обследование на ВИЧ и предоставляет в женскую консультацию или в медицинский центр данные анализа мужа на ВИЧ, которые вносятся в обменную карту.
Обследование на ВИЧ проводится двукратно – при постановке на учёт по беременности и в третьем триместре беременности.
При своевременном выявлении ВИЧ-инфекции, женщина встает на диспансерный учет в территориальный центр профилактики и борьбы со СПИДом, где подбирается индивидуальная схема лечения, обсуждаются меры профилактики осложнений.
В случае обнаружения во время планирования беременности ВИЧ у мужчины, рассматривается вариант назначения ему антиретровирусной терапии, а также возможность планирования беременности с использованием процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Передача ВИЧ от матери ребенку – основной источник ВИЧ-инфекции для детей в возрасте до 15 лет.
Среди детей грудного и младшего возраста больше 90% новых случаев инфицирования происходит путем передачи ВИЧ от матери ребенку.
Передача ВИЧ от инфицированной матери ребенку происходит
· во время беременности (в основном в третьем триместре)
· во время родов
· во время грудного вскармливания
Патологии беременности увеличивают риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Согласно исследованиям, при отсутствии профилактических и лечебных мер вероятность передачи варьируются от 5% до 45%.
Из них 5-10% детей инфицируются во время беременности, 10-20% во время родов и 5-20% через грудное вскармливание.
В качестве профилактики проводятся разъяснительные меры по следующим вопросам:
· риск передачи ВИЧ-инфекции во время беременности, родов, при грудном вскармливании;
· возможность проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции ребёнку;
· возможные исходы беременности;
· необходимость последующего наблюдения за матерью и ребёнком;
· возможность информирования о результатах теста полового партнера с целью сохранения его жизни и здоровья.
Для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку применяется антиретровирусная терапия. Препараты назначают как матери начиная с 13 недели беременности, так и ребенку в профилактических целях.
При наступлении беременности у ВИЧ-инфицированной, уже получающей антиретровирусную терапию, беременность проходит на фоне продолжения приема назначенной терапии, а в третьем триместре врач корректирует схему приема препаратов.
Антиретровирусные препараты замедляют развитие и размножение вирусов, значительно улучшают качество жизни и увеличивают ее продолжительность.
Прием таких препаратов ВИЧ-инфицированным может быть как пожизненным, так и кратковременным. В ряде случаев антиретровирусные препараты назначают младенцам, находящимся на грудном вскармливании.
Сегодня предотвратить передачу вируса от матери ребенку удается в 98% случаев.
Своевременное начало и эффективность профилактики передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребёнку при благоприятно протекающей беременности снижают риск
инфицирования ребёнка до 0,8–1 %.
Профилактические меры применяются с добровольного согласия женщины.
Если Вы планируете беременность – узнайте свой ВИЧ-статус!
Источник: Роспотребнадзор