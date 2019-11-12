Как ВИЧ передается от матери ребенку?

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека — вирус, поражающий иммунную систему, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), при отсутствии лечения приводящий к летальному исходу в течение 10-13 лет.

Если Вы планируете беременность – узнайте свой ВИЧ-статус

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека — вирус, поражающий иммунную систему, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), при отсутствии лечения приводящий к летальному исходу в течение 10-13 лет.

Одним из важнейших способов предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди женщин и детей — первичная профилактика инфицирования женщин детородного возраста.

Обязательное условие при планировании беременности – обследование обоих партнеров на заболевания, передающиеся половым путем, и в обязательном порядке — на ВИЧ-инфекцию.

Даже если Вы чувствуете себя абсолютно здоровыми, не ведете беспорядочную половую жизнь, и не употребляете наркотики, это не гарантирует отсутствие ВИЧ в Вашем организме. Вирус, может десятилетиями присутствовать в организме без каких-либо клинических проявлений.

Во время беременности женщина также проходит обследование на ВИЧ и предоставляет в женскую консультацию или в медицинский центр данные анализа мужа на ВИЧ, которые вносятся в обменную карту.

Обследование на ВИЧ проводится двукратно – при постановке на учёт по беременности и в третьем триместре беременности.

При своевременном выявлении ВИЧ-инфекции, женщина встает на диспансерный учет в территориальный центр профилактики и борьбы со СПИДом, где подбирается индивидуальная схема лечения, обсуждаются меры профилактики осложнений.

В случае обнаружения во время планирования беременности ВИЧ у мужчины, рассматривается вариант назначения ему антиретровирусной терапии, а также возможность планирования беременности с использованием процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Передача ВИЧ от матери ребенку – основной источник ВИЧ-инфекции для детей в возрасте до 15 лет.

Среди детей грудного и младшего возраста больше 90% новых случаев инфицирования происходит путем передачи ВИЧ от матери ребенку.

Передача ВИЧ от инфицированной матери ребенку происходит

· во время беременности (в основном в третьем триместре)

· во время родов

· во время грудного вскармливания

Патологии беременности увеличивают риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

Согласно исследованиям, при отсутствии профилактических и лечебных мер вероятность передачи варьируются от 5% до 45%.

Из них 5-10% детей инфицируются во время беременности, 10-20% во время родов и 5-20% через грудное вскармливание.

В качестве профилактики проводятся разъяснительные меры по следующим вопросам:

· риск передачи ВИЧ-инфекции во время беременности, родов, при грудном вскармливании;

· возможность проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции ребёнку;

· возможные исходы беременности;

· необходимость последующего наблюдения за матерью и ребёнком;

· возможность информирования о результатах теста полового партнера с целью сохранения его жизни и здоровья.

Для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку применяется антиретровирусная терапия. Препараты назначают как матери начиная с 13 недели беременности, так и ребенку в профилактических целях.

При наступлении беременности у ВИЧ-инфицированной, уже получающей антиретровирусную терапию, беременность проходит на фоне продолжения приема назначенной терапии, а в третьем триместре врач корректирует схему приема препаратов.

Антиретровирусные препараты замедляют развитие и размножение вирусов, значительно улучшают качество жизни и увеличивают ее продолжительность.

Прием таких препаратов ВИЧ-инфицированным может быть как пожизненным, так и кратковременным. В ряде случаев антиретровирусные препараты назначают младенцам, находящимся на грудном вскармливании.

Сегодня предотвратить передачу вируса от матери ребенку удается в 98% случаев.

Своевременное начало и эффективность профилактики передачи ВИЧ-инфекции от

матери ребёнку при благоприятно протекающей беременности снижают риск

инфицирования ребёнка до 0,8–1 %.

Профилактические меры применяются с добровольного согласия женщины.

Если Вы планируете беременность – узнайте свой ВИЧ-статус!

Источник: Роспотребнадзор