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Видео повторения Шэрон Стоун знаменитой сцены из «Основного инстинкта» выложено в сеть

11:18 12.11.2019 Фото: Стоп-кадр
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Сидящая на стуле 61-летняя актриса, закинув ногу на ногу, прочитала мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого человека — это быть самим собой.


Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» во время получения награды «Женщина года» на премии GQ Men of the Year Awards в Германии. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Сидящая на стуле 61-летняя актриса, закинув ногу на ногу, прочитала мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого человека — это быть самим собой. Она добавила, что знаменитая сцена из фильма изменила всю ее жизнь.

«Основной инстинкт»— триллер 1992 года режиссера Пола Верховена, главные роли в фильме исполнили Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. По сюжету картины, главный герой, детектив полиции, ведет расследование жестокого убийства богатой рок-звезды, в ходе которого у него завязываются отношения с главной подозреваемой — загадочной писательницей.

Источник: РИА Новости

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