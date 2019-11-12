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3 тыс. многодетных семей получили по 450 тысяч на погашение ипотеки от государства

11:27 12.11.2019 Фото: pixabay.com
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Речь идет о семьях, в которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 года, программа рассчитана по 31 декабря 2022 года.

3 тыс. многодетных семей получили по 450 тысяч на погашение ипотеки от государства
Господдержка по погашению ипотеки одобрена

ДОМ.РФ одобрил заявления кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей.
Более 3 тыс. семей, в которых появился третий или последующий ребенок после 1 января 2019 года, получили одобрение заявлений на выплату 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита в рамках реализации мер господдержки. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Речь идет о семьях, в которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 года, программа рассчитана по 31 декабря 2022 года. Средства можно использовать для погашения остатка суммы действующего кредита или начисленных процентов. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

«ДОМ.РФ одобрил более 3 тыс. заявлений кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей в рамках реализации мер господдержки многодетных семей», — говорится в сообщении. По трети из одобренных заявок средства уже перечислены в банки для списания заемщикам.

Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья. Далее кредитор передает заявки в ДОМ.РФ, который после проверки документов на соответствие условиям программы перечисляет кредитору средства.

«Востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений. В настоящее время совместно с кредиторами мы проводим работу по рассмотрению обращений в возможно короткие сроки, чтобы получение господдержки было для заемщиков еще более комфортным и оперативным», — приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Источник: ТАСС

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