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Главврач просит отсрочку: второй раз направили 50 вопросов Алле Дробинской о проблемах медицины от жителей Бердска

15:30 12.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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«Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от жителей о проблемах медицины. Они были отправлены главврачу в сентябре. Но ответы так и не пришли. Алла Николаевна просит дать ей полгода, чтобы добиться результатов в работе.

Главврач просит отсрочку: второй раз направили 50 вопросов Алле Дробинской о проблемах медицины от жителей Бердска
Алла Дробинская старается восстановить медицину Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Главврач просит отсрочку: второй раз направили 50 вопросов Алле Дробинской о проблемах медицины от жителей Бердска

Главврач просит отсрочку: второй раз направили 50 вопросов Алле Дробинской о проблемах медицины от жителей БердскаЧтобы врачи принимали в субботу и не было очередей у регистратуры мечтают жители БердскаЕщё 37 новостей

Во второй раз отправлены вопросы главному врачу Центральной больницы Бердска Алле Дробинской. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от жителей по медицине. 50 вопросов были отправлены новому главврачу в сентябре. Спустя два месяца ответы не получены, 12 ноября «Курьер. Среда. Бердск» узнал по какой причине.

Алла Николаевна отметила, что ответы не были даны из-за ее максимальной загруженности. В первую очередь из-за того, что ей нужно время добиться результатов.

— Для того чтобы увидеть результат работы, нужно хотя бы полгода. Поверьте, я работаю в глобальном интенсивном режиме. Я прошу, дайте мне поработать, чтобы получить результат. Вопросы ваши мы получили, их очень много им они глобальные. Они находятся в работе, и мы обязательно дадим на них ответы. Причем не только я, но и команда больницы, руководящий состав, — уточнила Алла Николаевна 12 ноября «Курьер. Среда. Бердск».

К тому же контакты пресс-секретаря ЦГБ Евгений Ермаков были предоставлены в конце сентября. «Курьер. Среда. Бердск» теперь перенаправил вопросы через него.

Мы пошли навстречу Алле Николаевне и согласились подождать ответы до конца года. Но если они не будут получены, мы будем вынуждены отправить вопросы в министерство здравоохранения.

Напомним, Алла Дробинская вступила в должность 19 августа сразу после увольнения главврача Юрия Краморова. По путинскому проекту «Здравоохранение» были нарушены сроки. На ремонт потрачено 60 млн. рублей.

Также напомним, «Курьер. Среда. Бердск» провел личное интервью с Аллой Николаевной . Алла Дробинская отметила, что врач не принадлежит себе. Она посвятила выбор профессии рано ушедшей из жизни маме.

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