Разбойники с электрошокером и кастетом отобрали золотую цепочку за 250 тыс. рублей у жителя Новосибирска

По версии следствия, банда нападала на людей по накатанной схеме. После ограбления налетчики уехали в Новокузнецк, где продали украшение, а деньги поделили.

В Новосибирске расследовано уголовное дело по факту разбоя

Следователем Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела в отношении четверых граждан, обвиняемых в совершении разбоя. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что 23 июня 25-летний житель города Новосибирска подъехал с двумя знакомыми к своему дому по улице Бориса Богаткова. Когда мужчина вышел из автомобиля, к нему подбежали двое неизвестных, которые сбили его с ног, и, применив электрошокер и кастет, нанесли многочисленные удары по телу и голове, после чего сорвали с шеи цепочку и скрылись. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию, заявив об ущербе в размере 244 700 рублей.





В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что нападение организовали знакомые потерпевшего, которые подвозили его домой в день совершения преступления. Полицейские установили, что двое ранее не судимых жителей города Новосибирска 24 и 25 лет привлекли к совершению противоправных действий двух своих знакомых — ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 25 и 27 лет. Схема совершения преступления была тщательно спланирована злоумышленниками.

30 июля все участники группы были задержаны. В ходе проведенных обысков по адресам проживания фигурантов сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанных электрошокер и кастет, с помощью которых был совершён разбой. Выяснилось, что сразу после совершения преступления подозреваемые уехали в Новокузнецк, где продали ювелирное изделие, а полученные денежные средства разделили между собой и потратили на личные нужды.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.