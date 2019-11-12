Без сигнальных лент: Закрывать ямы возле школ ограждениями приказал мэр Бердска

Евгений Шестернин пояснил: чтобы предотвратить падения, нужно принять все меры безопасности. Сигнальная лента неуместна около детских учреждений.

Ремонтные работы, связанные с выемкой грунта, необходимо оперативно завершать возле садов и школ

Для обеспечения безопасности взять на контроль строительные или ремонтные работы, связанные с выемкой грунта, рядом со зданиями социального назначения поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Необходимо принять все меры безопасности и избежать вариантов падения, где проходят ремонтные работы. Вторая задача — как можно быстрее эти работы завершать. Следующее, ограждения сигнальными лентами я не воспринимаю. Там, где объекты социального назначения и где детвора, никаких сигнальных лент. Как положено делать ограждения, принимать все меры безопасности, — подчеркнул Евгений Шестернин.