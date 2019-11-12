Бердск не вошел в список «Лучшие города России для жизни с детьми » в 2019 году

Лучшие города России для жизни с детьми в 2019 году: исследование Domofond.ru
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители разных городов России довольны инфраструктурой для детей, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. Это на 0,3 балла ниже, чем в 2018 году. Как и год назад, первое место рейтинга заняла Москва: жители столицы оценили детскую инфраструктуру на 8 баллов. На последнем месте Каменск-Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла.
Обзор исследования
Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей.
В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году, но на 0,2 больше, чем в 2017-м. Оценки выросли только в 79 городах, снизились в 107.
Еще сильнее увеличился разрыв между крайними оценками: если в 2017 году он составлял 2,8 балла, в 2018-м — 3,2, то в 2019 году — уже 3,7 балла.
Города с лучшей инфраструктурой для детей
Первое место рейтинга, как и в 2018-м, заняла Москва с высокой оценкой 8 баллов (на 0,1 балла меньше, чем в 2018-м). На втором месте – Тюмень с 7,9 балла: за год город слегка улучшил результат и поднялся с пятого места. Замыкают тройку лидеров Мытищи с оценкой 7,8 балла.
В первой десятке ощутимый рост оценок есть только у двух городов: это Химки (6-е место рейтинга) и Муром (10-е место). В обоих городах средняя оценка инфраструктуры для детей выросла на 0,7 балла.
10 городов России, жители которых высоко оценили инфраструктуру для детей
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|1
|8,1
|-0,1
|Москва
|Москва
|8
|2
|7,8
|0,1
|Тюмень
|Тюменская область
|7,9
|3
|8,0
|-0,2
|Мытищи
|Московская область
|7,8
|4
|—
|—
|Дмитров
|Московская область
|7,8
|5
|—
|—
|Реутов
|Московская область
|7,7
|6
|7,0
|0,7
|Химки
|Московская область
|7,7
|7
|7,8
|-0,2
|Королев
|Московская область
|7,6
|8
|7,5
|0,2
|Набережные Челны
|Татарстан
|7,6
|9
|—
|—
|Долгопрудный
|Московская область
|7,6
|10
|6,9
|0,7
|Муром
|Владимирская область
|7,6
Города с худшей инфраструктурой для детей: Ростовская область в аутсайдерах
Последние два места общероссийского рейтинга заняли города Ростовской области: Каменск-Шахтинский с 4,3 балла и Шахты с 4,5 балла. И там и там средняя оценка за год упала на 0,9 балла. Не лучше жители оценивают инфраструктуру для детей в городе Свободный Амурской области.
В десятку городов с низкими оценками попал еще один город из Ростовской области — Новочеркасск с 5,1 балла. Замыкает список аутсайдеров Мурино (Ленинградская область) с 5,2 балла. Муринцы отметили, что в городе «недостаточно детских садов» и «нет спортивных площадок». Также опрошенные жалуются, что «невозможно вывести детей и выйти посидеть на улице», «нечем заняться детям, да и негде». В Шахтах горожане жалуются на «отсутствие развлечений для детей в зимний период».
10 городов России, жители которых низко оценили инфраструктуру для детей
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|200
|5,2
|-0,9
|Каменск-Шахтинский
|Ростовская область
|4,3
|199
|5,4
|-0,9
|Шахты
|Ростовская область
|4,5
|198
|—
|—
|Свободный
|Амурская область
|4,5
|197
|5,7
|-0,8
|Махачкала
|Дагестан
|4,9
|196
|—
|—
|Серов
|Свердловская область
|5,1
|195
|5
|0,1
|Новочеркасск
|Ростовская область
|5,1
|194
|—
|—
|Кинешма
|Ивановская область
|5,1
|193
|5
|0,2
|Ленинск-Кузнецкий
|Кемеровская область
|5,2
|192
|—
|—
|Михайловск
|Ставропольский край
|5,2
|191
|5,6
|-0,4
|Мурино
|Ленинградская область
|5,2
Инфраструктура для детей в городах-миллионерах
Вторую позицию, после Москвы, в рейтинге городов-миллионеров занял Санкт-Петербург с 7,4 балла. Далее следует Красноярск (7,2 балла). При этом в Красноярске оценка за год выросла на 0,3 балла, а в Санкт-Петербурге упала на 0,4.
Омичи оценили детскую инфраструктуру в своем городе ниже, чем жители других городов-миллионеров: в этом списке по результатам опроса Омск занял последнее место с 6,4 балла. Результаты у Челябинска и Волгограда слегка выше. Хотя и в этих городах есть проблемы: респонденты из Челябинска говорят про «отсутствие детских площадок, мест для культурного времяпрепровождения», а волгоградцы жалуются, что «нет ничего для детей».
Стоит отметить, что в 11 городах-миллионерах жители оценили детскую инфраструктуру ниже, чем в прошлом году. Рост отмечен только в двух городах, а в трех оценка не изменилась.
Рейтинг городов-миллионеров по оценке инфраструктуры для детей
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|1
|8,1
|-0,1
|Москва
|Москва
|8
|13
|7,8
|-0,4
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|7,4
|26
|6,8
|0,3
|Красноярск
|Красноярский край
|7,2
|34
|7
|0,1
|Новосибирск
|Новосибирская область
|7,1
|41
|7,1
|-0,1
|Казань
|Татарстан
|7
|46
|7,0
|0
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|7
|48
|7,2
|-0,2
|Екатеринбург
|Свердловская область
|7
|57
|7,3
|-0,4
|Пермь
|Пермский край
|6,9
|61
|7
|-0,1
|Уфа
|Башкортостан
|6,9
|64
|6,9
|-0,1
|Воронеж
|Воронежская область
|6,8
|71
|6,8
|0
|Самара
|Самарская область
|6,8
|81
|6,9
|-0,2
|Краснодар
|Краснодарский край
|6,7
|97
|6,8
|-0,2
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|6,6
|113
|6,4
|0
|Волгоград
|Волгоградская область
|6,4
|116
|6,6
|-0,2
|Челябинск
|Челябинская область
|6,4
|122
|6,6
|-0,3
|Омск
|Омская область
|6,4
Рейтинг 200 городов России по качеству детской инфраструктуры
(по оценке местных жителей)
|Место в рейтинге в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|1
|8,1
|-0,1
|Москва
|Москва
|8
|2
|7,8
|0,1
|Тюмень
|Тюменская область
|7,9
|3
|8
|-0,2
|Мытищи
|Московская область
|7,8
|4
|—
|—
|Дмитров
|Московская область
|7,8
|5
|—
|—
|Реутов
|Московская область
|7,7
|6
|7
|0,7
|Химки
|Московская область
|7,7
|7
|7,8
|-0,2
|Королев
|Московская область
|7,6
|8
|7,5
|0,2
|Набережные Челны
|Татарстан
|7,6
|9
|—
|—
|Долгопрудный
|Московская область
|7,6
|10
|6,9
|0,7
|Муром
|Владимирская область
|7,6
|11
|7,7
|-0,2
|Сургут
|Ханты-Мансийский АО
|7,5
|12
|6,7
|0,7
|Глазов
|Удмуртия
|7,4
|13
|7,8
|-0,4
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|7,4
|14
|7,7
|-0,2
|Грозный
|Чечня
|7,4
|15
|7,5
|-0,2
|Геленджик
|Краснодарский край
|7,4
|16
|7,1
|0,2
|Новочебоксарск
|Чувашия
|7,3
|17
|—
|—
|Северск
|Томская область
|7,3
|18
|6,8
|0,5
|Коломна
|Московская область
|7,3
|19
|7,5
|-0,2
|Калининград
|Калининградская область
|7,3
|20
|6,9
|0,3
|Бердск
|Новосибирская область
|7,3
|21
|7
|0,2
|Ейск
|Краснодарский край
|7,2
|22
|—
|—
|Жуковский
|Московская область
|7,2
|23
|7,2
|0
|Люберцы
|Московская область
|7,2
|24
|7,5
|-0,3
|Нижневартовск
|Ханты-Мансийский АО
|7,2
|25
|7,1
|0,1
|Тула
|Тульская область
|7,2
|26
|6,8
|0,3
|Красноярск
|Красноярский край
|7,2
|27
|7
|0,2
|Чехов
|Московская область
|7,2
|28
|8,1
|-0,9
|Домодедово
|Московская область
|7,1
|29
|7,2
|0
|Киров
|Кировская область
|7,1
|30
|6,1
|1
|Гатчина
|Ленинградская область
|7,1
|31
|7,3
|-0,2
|Владимир
|Владимирская область
|7,1
|32
|7
|0,1
|Ижевск
|Удмуртия
|7,1
|33
|6,6
|0,5
|Йошкар-Ола
|Марий Эл
|7,1
|34
|7
|0,1
|Новосибирск
|Новосибирская область
|7,1
|35
|6,9
|0,1
|Ивантеевка
|Московская область
|7,1
|36
|6,3
|0,8
|Балаково
|Саратовская область
|7,1
|37
|7,1
|-0,1
|Калуга
|Калужская область
|7,1
|38
|—
|—
|Евпатория
|Крым
|7,1
|39
|7,1
|-0,1
|Нижнекамск
|Татарстан
|7,1
|40
|—
|—
|Гурьевск
|Калининградская область
|7
|41
|7,1
|-0,1
|Казань
|Татарстан
|7
|42
|7,2
|-0,2
|Иркутск
|Иркутская область
|7
|43
|7,3
|-0,3
|Ставрополь
|Ставропольский край
|7
|44
|7,5
|-0,4
|Армавир
|Краснодарский край
|7
|45
|7,3
|-0,3
|Раменское
|Московская область
|7
|46
|7
|0
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|7
|47
|—
|—
|Ханты-Мансийск
|Ханты-Мансийский АО
|7
|48
|7,2
|-0,2
|Екатеринбург
|Свердловская область
|7
|49
|7,1
|-0,1
|Абакан
|Хакасия
|7
|50
|7,5
|-0,5
|Серпухов
|Московская область
|7
|51
|7,5
|-0,5
|Каменск-Уральский
|Свердловская область
|7
|52
|7,5
|-0,6
|Альметьевск
|Татарстан
|7
|53
|6,4
|0,6
|Волгодонск
|Ростовская область
|7
|54
|6,2
|0,8
|Ачинск
|Красноярский край
|7
|55
|7,2
|-0,2
|Чебоксары
|Чувашия
|6,9
|56
|5,8
|1,1
|Ногинск
|Московская область
|6,9
|57
|7,3
|-0,4
|Пермь
|Пермский край
|6,9
|58
|7,1
|-0,2
|Видное
|Московская область
|6,9
|59
|7
|-0,1
|Ульяновск
|Ульяновская область
|6,9
|60
|7,2
|-0,3
|Тольятти
|Самарская область
|6,9
|61
|7
|-0,1
|Уфа
|Башкортостан
|6,9
|62
|6,7
|0,1
|Пенза
|Пензенская область
|6,9
|63
|—
|—
|Губкин
|Белгородская область
|6,8
|64
|6,9
|-0,1
|Воронеж
|Воронежская область
|6,8
|65
|6,9
|-0,1
|Томск
|Томская область
|6,8
|66
|6,1
|0,7
|Воскресенск
|Московская область
|6,8
|67
|6,9
|-0,1
|Рязань
|Рязанская область
|6,8
|68
|—
|—
|Новокуйбышевск
|Самарская область
|6,8
|69
|7,3
|-0,5
|Саранск
|Мордовия
|6,8
|70
|6,3
|0,5
|Балашиха
|Московская область
|6,8
|71
|6,8
|0
|Самара
|Самарская область
|6,8
|72
|6,9
|-0,1
|Красногорск
|Московская область
|6,8
|73
|—
|—
|Нефтеюганск
|Ханты-Мансийский АО
|6,8
|74
|7
|-0,3
|Оренбург
|Оренбургская область
|6,8
|75
|6,5
|0,2
|Магнитогорск
|Челябинская область
|6,8
|76
|6,5
|0,3
|Арзамас
|Нижегородская область
|6,8
|77
|7,3
|-0,6
|Тверь
|Тверская область
|6,7
|78
|7,5
|-0,8
|Майкоп
|Адыгея
|6,7
|79
|—
|—
|Севастополь
|Севастополь
|6,7
|80
|7
|-0,3
|Иваново
|Ивановская область
|6,7
|81
|6,9
|-0,2
|Краснодар
|Краснодарский край
|6,7
|82
|—
|—
|Щелково
|Московская область
|6,7
|83
|6,9
|-0,2
|Петрозаводск
|Карелия
|6,7
|84
|—
|—
|Новоуральск
|Свердловская область
|6,7
|85
|5,7
|1
|Электросталь
|Московская область
|6,7
|86
|7,4
|-0,7
|Липецк
|Липецкая область
|6,7
|87
|7,4
|-0,8
|Орехово-Зуево
|Московская область
|6,7
|88
|7
|-0,4
|Обнинск
|Калужская область
|6,7
|89
|6,6
|0
|Хабаровск
|Хабаровский край
|6,7
|90
|7
|-0,3
|Барнаул
|Алтайский край
|6,6
|91
|6,7
|-0,1
|Подольск
|Московская область
|6,6
|92
|6,9
|-0,3
|Ярославль
|Ярославская область
|6,6
|93
|6,9
|-0,2
|Ангарск
|Иркутская область
|6,6
|94
|6,6
|0
|Миасс
|Челябинская область
|6,6
|95
|6,8
|-0,2
|Одинцово
|Московская область
|6,6
|96
|—
|—
|Ноябрьск
|Ямало-Ненецкий АО
|6,6
|97
|6,8
|-0,2
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|6,6
|98
|6,9
|-0,3
|Череповец
|Вологодская область
|6,6
|99
|7,9
|-1,4
|Северодвинск
|Архангельская область
|6,6
|100
|6,5
|0
|Вологда
|Вологодская область
|6,6
|101
|—
|—
|Орел
|Орловская область
|6,5
|102
|6,4
|0,1
|Азов
|Ростовская область
|6,5
|103
|6,3
|0,3
|Дзержинск
|Нижегородская область
|6,5
|104
|6,6
|-0,1
|Саратов
|Саратовская область
|6,5
|105
|7
|-0,5
|Благовещенск
|Амурская область
|6,5
|106
|6,7
|-0,2
|Кемерово
|Кемеровская область
|6,5
|107
|6,6
|-0,1
|Кострома
|Костромская область
|6,5
|108
|6,9
|-0,4
|Мурманск
|Мурманская область
|6,5
|109
|6,5
|-0,1
|Волжский
|Волгоградская область
|6,5
|110
|6,2
|0,3
|Ессентуки
|Ставропольский край
|6,5
|111
|7
|-0,5
|Белгород
|Белгородская область
|6,5
|112
|6,4
|0
|Великий Новгород
|Новгородская область
|6,4
|113
|6,4
|0
|Волгоград
|Волгоградская область
|6,4
|114
|6
|0,4
|Старый Оскол
|Белгородская область
|6,4
|115
|6,8
|-0,4
|Курск
|Курская область
|6,4
|116
|6,6
|-0,2
|Челябинск
|Челябинская область
|6,4
|117
|7,3
|-0,9
|Нальчик
|Кабардино-Балкария
|6,4
|118
|7,2
|-0,8
|Новороссийск
|Краснодарский край
|6,4
|119
|6,3
|0,1
|Невинномысск
|Ставропольский край
|6,4
|120
|6,3
|0
|Димитровград
|Ульяновская область
|6,4
|121
|6,3
|0,1
|Энгельс
|Саратовская область
|6,4
|122
|6,6
|-0,3
|Омск
|Омская область
|6,4
|123
|6,5
|-0,2
|Новокузнецк
|Кемеровская область
|6,3
|124
|—
|—
|Белогорск
|Амурская область
|6,3
|125
|6,4
|-0,1
|Владикавказ
|Северная Осетия
|6,3
|126
|6,6
|-0,3
|Новый Уренгой
|Ямало-Ненецкий АО
|6,3
|127
|5,6
|0,7
|Пушкино
|Московская область
|6,3
|128
|7
|-0,7
|Улан-Удэ
|Бурятия
|6,3
|129
|7,1
|-0,9
|Салават
|Башкортостан
|6,2
|130
|6,3
|-0,1
|Тамбов
|Тамбовская область
|6,2
|131
|6,1
|0,1
|Сергиев Посад
|Московская область
|6,2
|132
|6,7
|-0,5
|Сочи
|Краснодарский край
|6,2
|133
|7,4
|-1,2
|Стерлитамак
|Башкортостан
|6,2
|134
|—
|—
|Керчь
|Крым
|6,2
|135
|6,6
|-0,4
|Нижний Тагил
|Свердловская область
|6,2
|136
|5,8
|0,4
|Рубцовск
|Алтайский край
|6,2
|137
|—
|—
|Симферополь
|Крым
|6,2
|138
|6,7
|-0,6
|Пятигорск
|Ставропольский край
|6,2
|139
|5,7
|0,4
|Лобня
|Московская область
|6,1
|140
|5,5
|0,6
|Великие Луки
|Псковская область
|6,1
|141
|6,5
|-0,3
|Смоленск
|Смоленская область
|6,1
|142
|6,6
|-0,5
|Рыбинск
|Ярославская область
|6,1
|143
|6,4
|-0,3
|Ковров
|Владимирская область
|6,1
|144
|—
|—
|Магадан
|Магаданская область
|6,1
|145
|6
|0,1
|Прокопьевск
|Кемеровская область
|6,1
|146
|6,2
|-0,1
|Псков
|Псковская область
|6,1
|147
|6,5
|-0,4
|Братск
|Иркутская область
|6,1
|148
|—
|—
|Выборг
|Ленинградская область
|6,1
|149
|—
|—
|Туапсе
|Краснодарский край
|6,1
|150
|7,2
|-1,1
|Владивосток
|Приморский край
|6,1
|151
|6,5
|-0,5
|Бийск
|Алтайский край
|6
|152
|5,9
|0,1
|Таганрог
|Ростовская область
|6
|153
|6,3
|-0,3
|Брянск
|Брянская область
|6
|154
|7
|-0,9
|Анапа
|Краснодарский край
|6
|155
|5,9
|0
|Всеволожск
|Ленинградская область
|6
|156
|6,1
|-0,1
|Чита
|Забайкальский край
|6
|157
|6
|0,0
|Сызрань
|Самарская область
|6
|158
|6,5
|-0,6
|Новомосковск
|Тульская область
|5,9
|159
|—
|—
|Белово
|Кемеровская область
|5,9
|160
|6,4
|-0,5
|Первоуральск
|Свердловская область
|5,9
|161
|6,5
|-0,6
|Клин
|Московская область
|5,9
|162
|5,6
|0,2
|Бузулук
|Оренбургская область
|5,9
|163
|6,7
|-0,8
|Сыктывкар
|Коми
|5,8
|164
|6,2
|-0,4
|Курган
|Курганская область
|5,8
|165
|—
|—
|Кудрово
|Ленинградская область
|5,8
|166
|6,6
|-0,7
|Копейск
|Челябинская область
|5,8
|167
|4,9
|0,9
|Елец
|Липецкая область
|5,8
|168
|6,3
|-0,6
|Батайск
|Ростовская область
|5,8
|169
|5
|0,7
|Черкесск
|Карачаево-Черкесия
|5,7
|170
|6,2
|-0,5
|Березники
|Пермский край
|5,7
|171
|6,1
|-0,4
|Ухта
|Коми
|5,7
|172
|6
|-0,4
|Астрахань
|Астраханская область
|5,6
|173
|6,3
|-0,7
|Комсомольск-на-Амуре
|Хабаровский край
|5,6
|174
|6,3
|-0,7
|Архангельск
|Архангельская область
|5,6
|175
|—
|—
|Ялта
|Крым
|5,6
|176
|—
|—
|Феодосия
|Крым
|5,6
|177
|—
|—
|Сарапул
|Удмуртия
|5,5
|178
|6,7
|-1,2
|Орск
|Оренбургская область
|5,5
|179
|7,3
|-1,8
|Камышин
|Волгоградская область
|5,5
|180
|—
|—
|Мичуринск
|Тамбовская область
|5,5
|181
|—
|—
|Воткинск
|Удмуртия
|5,4
|182
|5,9
|-0,5
|Петропавловск-Камчатский
|Камчатский край
|5,4
|183
|5,4
|0
|Воркута
|Коми
|5,4
|184
|5,6
|-0,2
|Минеральные Воды
|Ставропольский край
|5,4
|185
|—
|—
|Биробиджан
|Еврейская АО
|5,4
|186
|—
|—
|Якутск
|Якутия
|5,4
|187
|6
|-0,7
|Златоуст
|Челябинская область
|5,3
|188
|6,9
|-1,5
|Киселевск
|Кемеровская область
|5,3
|189
|5,9
|-0,6
|Норильск
|Красноярский край
|5,3
|190
|6,8
|-1,6
|Нефтекамск
|Башкортостан
|5,2
|191
|—
|—
|Михайловск
|Ставропольский край
|5,2
|192
|5,6
|-0,4
|Мурино
|Ленинградская область
|5,2
|193
|5
|0,2
|Ленинск-Кузнецкий
|Кемеровская область
|5,2
|194
|—
|—
|Кинешма
|Ивановская область
|5,1
|195
|5
|0,1
|Новочеркасск
|Ростовская область
|5,1
|196
|—
|—
|Серов
|Свердловская область
|5,1
|197
|5,7
|-0,8
|Махачкала
|Дагестан
|4,9
|198
|—
|—
|Свободный
|Амурская область
|4,5
|199
|5,4
|-0,9
|Шахты
|Ростовская область
|4,5
|200
|5,2
|-0,9
|Каменск-Шахтинский
|Ростовская область
|4,3
[1] В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.
[2] В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.