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Афиша ДК «Родина» с 14 по 23 ноября

12:07 12.11.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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ОТМЕНА! 17 ноября не будет спектакля Московского независимого театра «Авантюристка, или Как найти мужа».
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Афиша ДК Родина с 14 по 23 ноября
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

Афиша Дворца культуры «Родина» с 14 ноября 2019 г.

15 ноября 17:00 малый зал
«Жизни капель»

Творческий вечер Людмилы Посоховой
в поэтическом клубе «Искатель» 12+

17 ноября 11:00 малый зал
«Дюймовочка»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 0+

ОТМЕНА! 17 ноября 17:00 большой зал
Московский независимый театр
«Авантюристка, или Как найти мужа»
С участием Оксаны Сташенко и Олега Штефанко 12+

18 ноября 15:00 гостиная
«Осенние мотивы»
Концерт автора и композитора Вадима Семьянова
в клубе семейного общения «Зажги свечу» 16+

19 ноября 19:00 большой зал
Театрально-зрелищное представление
«Музыка нас связала»
Маргарита Суханкина и все хиты группы «Мираж» 12+

21 ноября 18:00 большой зал
«Погуляем по России»
Русский академический оркестр, Дилара Ворфоломеева, Тимур Гордеев
Концерт по аб. №62 Новосибирской филармонии 12+

22 ноября 12:00 большой зал
«Фабрика сказок»
Театральное представление с участием кукол-великанов 6+
(г. Бийск)

23 ноября 11:00 большой зал
Лирико-драматическая сказка «Золушка»
в постановке Оренбургского областного театра кукол 6+

23 ноября 17:00 большой зал
«Бард-вагон»
Концертная программа исполнителей авторской песни
В программе: песни Булата Окуджавы 12+

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