Афиша ДК «Родина» с 14 по 23 ноября

ОТМЕНА! 17 ноября не будет спектакля Московского независимого театра «Авантюристка, или Как найти мужа».

12+

В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов Афиша Дворца культуры «Родина» с 14 ноября 2019 г. 15 ноября 17:00 малый зал

«Жизни капель»



в поэтическом клубе «Искатель» 12+ Творческий вечер Людмилы Посоховойв поэтическом клубе «Искатель» 12+ 17 ноября 11:00 малый зал

«Дюймовочка»

Спектакль театра «Заводной апельсин» 0+ ОТМЕНА! 17 ноября 17:00 большой зал

Московский независимый театр

«Авантюристка, или Как найти мужа»

С участием Оксаны Сташенко и Олега Штефанко 12+ 18 ноября 15:00 гостиная

«Осенние мотивы»

Концерт автора и композитора Вадима Семьянова

в клубе семейного общения «Зажги свечу» 16+ 19 ноября 19:00 большой зал

Театрально-зрелищное представление

«Музыка нас связала»

Маргарита Суханкина и все хиты группы «Мираж» 12+ 21 ноября 18:00 большой зал

«Погуляем по России»

Русский академический оркестр, Дилара Ворфоломеева, Тимур Гордеев

Концерт по аб. №62 Новосибирской филармонии 12+ 22 ноября 12:00 большой зал

«Фабрика сказок»

Театральное представление с участием кукол-великанов 6+

(г. Бийск) 23 ноября 11:00 большой зал

Лирико-драматическая сказка «Золушка»

в постановке Оренбургского областного театра кукол 6+ 23 ноября 17:00 большой зал

«Бард-вагон»

Концертная программа исполнителей авторской песни

В программе: песни Булата Окуджавы 12+

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