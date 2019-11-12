Афиша ДК «Родина» с 14 по 23 ноября

Афиша Дворца культуры «Родина» с 14 ноября 2019 г.
15 ноября 17:00 малый зал
«Жизни капель»
в поэтическом клубе «Искатель» 12+
17 ноября 11:00 малый зал
«Дюймовочка»
Спектакль театра «Заводной апельсин» 0+
ОТМЕНА! 17 ноября 17:00 большой зал
Московский независимый театр
«Авантюристка, или Как найти мужа»
С участием Оксаны Сташенко и Олега Штефанко 12+
18 ноября 15:00 гостиная
«Осенние мотивы»
Концерт автора и композитора Вадима Семьянова
в клубе семейного общения «Зажги свечу» 16+
19 ноября 19:00 большой зал
Театрально-зрелищное представление
«Музыка нас связала»
Маргарита Суханкина и все хиты группы «Мираж» 12+
21 ноября 18:00 большой зал
«Погуляем по России»
Русский академический оркестр, Дилара Ворфоломеева, Тимур Гордеев
Концерт по аб. №62 Новосибирской филармонии 12+
22 ноября 12:00 большой зал
«Фабрика сказок»
Театральное представление с участием кукол-великанов 6+
(г. Бийск)
23 ноября 11:00 большой зал
Лирико-драматическая сказка «Золушка»
в постановке Оренбургского областного театра кукол 6+
23 ноября 17:00 большой зал
«Бард-вагон»
Концертная программа исполнителей авторской песни
В программе: песни Булата Окуджавы 12+