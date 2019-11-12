За 1 млн 679 тыс. рублей протянут освещение на ул. Лунной в Бердске

Подрядчик в течение месяца установит железобетонные опоры и повесит 43 светодиодных светильника.

Освещение проложат на участке от ул. Космической до ул. Белокаменной

В течение месяца протянут наружное освещение вдоль ул. Лунной на участке от ул. Космической до ул. Белокаменной в Бердске. Об этом на совещании чиновников доложил директор муниципального учреждения «ГорСвет» Дмитрий Мышкин, отметив, что 11 ноября проводятся торги на установку уличного освещения.

Данный вопрос мэр Бердска Евгений Шестернин поручил держать на контроле начальнику УЖКХ Максиму Совбанову.

— Незаслуженно оставшаяся часть улицы находится в темноте. Большой поток машин. Освещение, которое есть, так это освещение тротуара, а не улицы, — отметил Шестернин.

Начальная стоимость работ по установке уличного освещения составляла чуть более 2 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Бердска. В ходе торгов 11 ноября определился победитель, снизивший начальную цену закупки до 1 млн 679 тыс. рублей.

Подрядчику предстоит в течение месяца по обе стороны дороги установить железобетонные опоры и повесить 43 светодиодных светильника «Модуль». В проект также заложена вырубка порослей клена на обозначенном участке ул. Лунной.

Гарантийный срок на выполнение работ — три года.