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Назарбаев: Зеленский и Путин готовы встречаться в Казахстане

13:48 12.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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По словам экс-президента Казахстана, украинский лидер уже согласился на встречу на «нейтральной площадке». Разговаривал Назарбаев и с российским главой на тему урегулирования отношений Москвы и Киева.

Назарбаев: Зеленский и Путин готовы встречаться в Казахстане
Нурсултан Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

«Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (конфликт в Донбассе. — Прим. ред.). <…> Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», — заявил он в ходе заседания дискуссионной площадки «Астана клуб», передает РИА Новости.

По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на «нейтральной площадке».

«Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос», — заключил политик.

Отношения Москвы и Киева остаются напряженными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны, который продолжается уже более пяти лет. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны.

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От редакции

Путин и Зеленский договорятся?

Гость, 12 ноября 2019 15:14
А зачем? Этот зеленский ничем не управляет, от него не зависит линия поведения древнеукрошумеров. Смысл встречи? Дать им очередные кредиты, которые они никогда не вернут?!

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