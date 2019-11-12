Назарбаев: Зеленский и Путин готовы встречаться в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
«Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (конфликт в Донбассе. — Прим. ред.). <…> Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», — заявил он в ходе заседания дискуссионной площадки «Астана клуб», передает РИА Новости.
По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на «нейтральной площадке».
Отношения Москвы и Киева остаются напряженными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны, который продолжается уже более пяти лет. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны.