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Общество / Стиль жизни

Выпечку и цитрусовые противопоказано есть на голодный желудок

14:23 12.11.2019 Фото: pxhere.com
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Какие 5 продуктов не стоит употреблять на голодный желудок и почему, рассказал американский диетолог Кристофер Гарнер.

Выпечку и цитрусовые противопоказано есть на голодный желудок
Груша на голодный желудок может травмировать органы ЖКТ

Некоторые еда, как и лекарства, нуждаются в соседях, то есть другом типе продуктов, чтобы лучше усваиваться и не вызывать раздражение желудка. В зоне пристального внимания – завтрак, а также любой прием пищи, когда перерыв был более четырех часов. Американский диетолог Кристофер Гарнер рассказал, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок.

Дрожжевая выпечка

Дрожжи действует на слизистую желудка особым образом – образуются газы. В результате вздутие и отрыжка. Если хотите съесть выпечку, лучше полакомиться ей после порции белка и овощей.

Сахар и сладкие фрукты

Если мы на пустой желудок выпиваем сладкий напиток, съедаем спелый банан или пару конфет, то поджелудочная железа начинает выбрасывать инсулин, сахар в крови резко падает, и мы чувствуем усталость, сонливость и апатию. Так что взбодрить себя «сахарком» больше, чем на 20 минут не получится.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны с остервенением набросятся на незащищенную слизистую вашего желудка, потихоньку ее разъедая и со временем вызывая гастрит. Справедливости ради стоит сказать, что людям с пониженным кислотностью желудка такие проблемы могут и не грозить, а вот если есть любые проблемы с ЖКТ или повышенная кислотность, перенесите апельсин на конец трапезы.

Груша и Хурма

Эти фрукты объединяет одно – предельно высокий уровень клетчатки, которая без помощников может травмировать органы ЖКТ. В результате моторика замедляется, пища усваиваться хуже, возникает тяжесть.

Чеснок

Несмотря на пользу, этот продукт сильно раздражает стенки желудка, а также желчный пузырь. К этой же категории относится и перец Чили.

Источник: МедикФорум

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