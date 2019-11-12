Подчеркни свою женственность

В каждой женщине природой заложены особые чары: тайна и магия, которая делают ее такой утонченной и притягательной для мужчин. Но не все так просто, для поддержания своего женского нутра необходимо так же ухаживать и заботиться о своей внешней оболочке. Здоровье кожи, ногтей, волос можно поддержать при помощи натуральных средств, которые можно приобрести в магазине «Вершки и корешки». Продукция, состоящая из натуральных природных компонентов, поможет обрести красоту, без вредного воздействия на организм. Это синтез истории и современности, объединяющий в себе многовековой практический опыт фитомедицины и современные инновационные технологии.
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Привлекательная, гладкая и манящая кожа - это особая часть женской красоты. Забота о своем теле - это забота о будущем и о своем здоровье в целом. Порадуйте себя и свою кожу с помощью:
Кунжутного масла
Масло кунжута дарит коже молодость. Его уникальный состав, где присутствуют «витамины красоты» А, Е, С и группы В, антиоксиданты, магний, кальций, цинк, ненасыщенные жирные кислоты и другие полезные элементы, оказывает оздоравливающее воздействие на кожу, волосы и ногти. Кунжутное масло широко применяется в косметологии, оно особенно полезно для стареющей кожи, поскольку активно питает ее, сглаживает морщинки и делает упругой.
Витапринтол крем основной регенерирующий
Витапринол крем основной - это скорая помощь для решения большинства кожных проблем: снимает зуд, заживляет трещины, размягчает мозоли, устраняет шелушения, эффективен при аллергических дерматитах, экземе, псориазе. Крем моментально снимает болевые ощущения при солнечных ожогах. Омолаживает и улучшает состояние кожи, подходит для любого возраста.
Витапринол крем основной - это скорая помощь для решения большинства кожных проблем: снимает зуд, заживляет трещины, размягчает мозоли, устраняет шелушения, эффективен при аллергических дерматитах, экземе, псориазе. Крем моментально снимает болевые ощущения при солнечных ожогах. Омолаживает и улучшает состояние кожи, подходит для любого возраста.
Витапринтол крем основной регенерирующий
Витапринол крем основной - это скорая помощь для решения большинства кожных проблем: снимает зуд, заживляет трещины, размягчает мозоли, устраняет шелушения, эффективен при аллергических дерматитах, экземе, псориазе. Крем моментально снимает болевые ощущения при солнечных ожогах. Омолаживает и улучшает состояние кожи, подходит для любого возраста.
Витапринол крем основной - это скорая помощь для решения большинства кожных проблем: снимает зуд, заживляет трещины, размягчает мозоли, устраняет шелушения, эффективен при аллергических дерматитах, экземе, псориазе. Крем моментально снимает болевые ощущения при солнечных ожогах. Омолаживает и улучшает состояние кожи, подходит для любого возраста.
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Нормафлор молочко-пробиотик для тела
Молочко для тела входит в линейку косметических средств по уходу за кожей «Нормафлор», особенность которой - наличие в составе пробиотиков, иначе говоря, полезных «бактерий красоты». Нежное молочко предназначено для бережного ухода за кожей всего тела. Оно глубоко увлажняет, нормализуя липидный баланс, и стимулирует процессы регенерации. Молочко подходит для кожи разных типов, особенно полезно при возрастных изменениях.
Для поддержания красоты и здоровья женских волос поможет:
Витапринол маска питательная
с желтком и мёдом
Маска подходит для всех типов волос. Успокаивает и увлажняет кожу головы, питает волосы. Ускоряет рост волос. Делает волосы послушными, блестящими, помогает сохранить их объем и цвет. Помогает справиться с заболеваниями волосистой части головы.
Витапринол маска питательная
с желтком и мёдом
Маска подходит для всех типов волос. Успокаивает и увлажняет кожу головы, питает волосы. Ускоряет рост волос. Делает волосы послушными, блестящими, помогает сохранить их объем и цвет. Помогает справиться с заболеваниями волосистой части головы.
Для поддержания красоты и здоровья женских волос поможет:
Витапринол маска питательная
с желтком и мёдом
Маска подходит для всех типов волос. Успокаивает и увлажняет кожу головы, питает волосы. Ускоряет рост волос. Делает волосы послушными, блестящими, помогает сохранить их объем и цвет. Помогает справиться с заболеваниями волосистой части головы.
Витапринол маска питательная
с желтком и мёдом
Маска подходит для всех типов волос. Успокаивает и увлажняет кожу головы, питает волосы. Ускоряет рост волос. Делает волосы послушными, блестящими, помогает сохранить их объем и цвет. Помогает справиться с заболеваниями волосистой части головы.
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Нормафлор маска-пробиотик для волос
Использование средства придает волосам силу, ускоряет рост, защищает от воздействия внешних факторов. Маска предназначена для того, чтобы заботиться о здоровье и красоте волос, следить за состоянием кожи головы.
Масло Льняное
Семена льна относят к продуктам здоровья и красоты из-за их пользы для организма человека. Косметическое масло вобрало в себя все целебные качества семян. Оно содержит большое количество полезных жирных кислот, среди которых особняком стоят омега-3 и омега-6, в масле также присутствует витамин Е, фосфор, фитостеролы. Оно применяется для омоложения кожи, укрепления волос и ногтей.
Семена льна относят к продуктам здоровья и красоты из-за их пользы для организма человека. Косметическое масло вобрало в себя все целебные качества семян. Оно содержит большое количество полезных жирных кислот, среди которых особняком стоят омега-3 и омега-6, в масле также присутствует витамин Е, фосфор, фитостеролы. Оно применяется для омоложения кожи, укрепления волос и ногтей.
Масло Льняное
Семена льна относят к продуктам здоровья и красоты из-за их пользы для организма человека. Косметическое масло вобрало в себя все целебные качества семян. Оно содержит большое количество полезных жирных кислот, среди которых особняком стоят омега-3 и омега-6, в масле также присутствует витамин Е, фосфор, фитостеролы. Оно применяется для омоложения кожи, укрепления волос и ногтей.
Семена льна относят к продуктам здоровья и красоты из-за их пользы для организма человека. Косметическое масло вобрало в себя все целебные качества семян. Оно содержит большое количество полезных жирных кислот, среди которых особняком стоят омега-3 и омега-6, в масле также присутствует витамин Е, фосфор, фитостеролы. Оно применяется для омоложения кожи, укрепления волос и ногтей.
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Ухоженные руки и ногти - это отдельная часть женской привлекательности. Для поддержания гладкости и молодости кожи рук, для крепкой ногтевой пластины помогут средства:
Бальзам Abis organic для ногтей и кутикулы
Красивые, ухоженные руки с аккуратным маникюром - мечта любой девушки. Следить за состоянием ногтей, защищая и питая их полезными элементами, необходимо регулярно. Ногти нуждаются в особом уходе, чтобы не быть ломкими и расслаивающимися. Бальзам для укрепления ногтей и кутикулы специально разработан для качественного и эффективного ухода, а также общего оздоровления.
Нормафлор крем-пробиотик для рук
Крем для рук входит в линейку косметических средств по уходу за кожей «Нормафлор», особенность которой - наличие в составе пробиотиков, иначе говоря, полезных «бактерий красоты». Крем подходит для ежедневного применения, обладает приятной консистенцией, быстро высыхает. Он глубоко увлажняет кожу рук, защищает от бактерий и снимает раздражения.
Крем для рук входит в линейку косметических средств по уходу за кожей «Нормафлор», особенность которой - наличие в составе пробиотиков, иначе говоря, полезных «бактерий красоты». Крем подходит для ежедневного применения, обладает приятной консистенцией, быстро высыхает. Он глубоко увлажняет кожу рук, защищает от бактерий и снимает раздражения.
Нормафлор крем-пробиотик для рук
Крем для рук входит в линейку косметических средств по уходу за кожей «Нормафлор», особенность которой - наличие в составе пробиотиков, иначе говоря, полезных «бактерий красоты». Крем подходит для ежедневного применения, обладает приятной консистенцией, быстро высыхает. Он глубоко увлажняет кожу рук, защищает от бактерий и снимает раздражения.
Крем для рук входит в линейку косметических средств по уходу за кожей «Нормафлор», особенность которой - наличие в составе пробиотиков, иначе говоря, полезных «бактерий красоты». Крем подходит для ежедневного применения, обладает приятной консистенцией, быстро высыхает. Он глубоко увлажняет кожу рук, защищает от бактерий и снимает раздражения.
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www.abisorganic.ru
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т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru