Успеть за семь минут: новосибирские журналисты протестировали Единую биометрическую систему



Мероприятие было организовано «Ростелекомом» и банком ВТБ и прошло в одном из центров обслуживания клиентов банка.

Единая биометрическая система начала работать в России в июне 2018 года. Она была создана по инициативе Центрального банка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ЕБС позволяет дистанционно получать финансовые услуги: сейчас с ее помощью можно открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Платформа набирает популярность — сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно почти в 200 банках по всей стране.



«Когда мне предложили создать цифровой образ, я с удовольствием согласилась. Любопытно увидеть, как по голосу и лицу интеллектуальная система сможет узнавать меня на расстоянии», — рассказала корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Гайдукова.Каждая процедура сдачи биометрических данных заняла примерно семь минут, так что журналисты на личном примере убедились, что процесс отработан, проходит быстро и не требует подготовки. Для регистрации необходимо было иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и СНИЛС. Для тех, кто не являлся клиентом банка, оператор открывал счет, а затем снимал биометрические данные пользователя — изображение лица и запись голоса, которые после загружались в ЕБС.«Наша стратегическая цель — в ближайшее время перевести 100% продуктов в онлайн-каналы. Поэтому потребность идентифицировать клиента удаленно становится все более актуальной. И мы видим серьезный потенциал для роста популярности дистанционного получения банковских услуг, в том числе с помощью Единой биометрической системы, — отметил Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области — вице-президент. — В ближайшей перспективе после регистрации в системе можно будет дистанционно открыть депозит, накопительный счет, заказать дебетовую или кредитную карту, оформить приобретение товаров в кредит в ряде магазинов».О том, что цифровой образ зарегистрирован в ЕБС, журналисты узнавали сразу же по обновленному статусу на портале госуслуг в персональном профиле пользователя. Чтобы воспользоваться услугами банков, работающих с системой, теперь им достаточно зайти на сайт или в приложение банка и подтвердить свою личность. Для этого придется произнести текст с экрана — обычно это случайная последовательность цифр, которую невозможно записать заранее.«Обмануть Единую биометрическую систему не получится. “Ростелеком” использует специальные технологии, которые определяют, что перед камерой находится реальный человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественности поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг», — заверил журналистов директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Денис Поршин.Узнать подробнее об удаленной идентификации и отследить операции, которые проводятся с помощью биометрии, можно в личном кабинете пользователя на портале bio.rt.ru