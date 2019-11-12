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Расчленившему труп аспирантки доценту Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Он арестован в Питере

15:45 12.11.2019 Фото: pixabay.com
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На набережной реки Мойки из воды 9 ноября был извлечен доцент института истории СПбГУ, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки и травматический пистолет. На суде с обвиняемым случилась истерика.

Расчленившему труп аспирантки доценту Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Он арестован в Питере
Доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве девушки (ч.1 ст. 105 УК РФ). Об этом 12 ноября сообщили в главке СКР.

По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан.

11 ноября судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 63-летний Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасия Ещенко — свою ученицу и сожительницу. А потом расчленил тело пилой и попытался спрятать, в том числе утопить в реке. Адвокат Соколова просил суд переквалифицировать статью на более мягкую — убийство в состоянии аффекта. Во время заседания суда с Соколовым случилась истерика.

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От редакции

Снисхождения не будет?

Рома, 12 ноября 2019 16:04
никаких поблажек,старому педофилу , быть не должно
a.danilov, 12 ноября 2019 16:15
Педофилия- обычно это влечение к детям до раннего пубертатного периода, ошибочно полагать, что влечения к несовершеннолетним также можно расценивать в качестве педофилии.
Студентке было 24 года.

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