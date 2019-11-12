Дебют: Виртуальную реальность постигают в модельных библиотеках Новосибирской области

Первая модернизированная библиотека открылась в Криводановке. Впереди еще четыре. Инвестиции на реализацию проекта из федерального бюджета в 2019 году составили 25 млн рублей.

Модернизированная библиотека в Криводановке приняла первых посетителей

Торжественная церемония открытия первой в Новосибирской области модельной библиотеки, модернизированной в рамках национального проекта «Культура», прошла 12 ноября. Библиотеку в селе Криводановка Новосибирского района открыл заместитель Губернатора Сергей Нелюбов, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

«От имени Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поздравляю вас с таким знаковым событием, как открытие модельной библиотеки. Это новый проект, новый библиотечный формат, который создаёт особое пространство, значительно повышает качество предоставляемых услуг, увеличивает охват населения. Новосибирская область активно включилась в реализацию нацпроекта «Культура», в регионе строятся новые объекты, создается инфраструктура, приобретается оборудование, проходит обучение и переподготовка кадров. В последующие годы эта работа будет продолжена», – отметил на церемонии Сергей Нелюбов.

Модернизированная Криводановская сельская библиотека им. А. Кухно с комфортными функциональными зонами предоставит жителям района разнообразные ресурсы для самообразования, творчества и общения. В частности, представлен доступ к национальной электронной библиотеке, установлены комплект оборудования «Виртуальная реальность», интерактивная панель и интерактивный глобус, раздается бесплатный Интернет. Посетители библиотеки могут комфортно провести время в зонах тихого чтения и интеллект-купе, стать участниками разнообразных культурных мероприятий. Для детей оборудована площадка с теплым полом для игр и общения.

Участники «Школы юного журналиста», работающей в библиотеке, смогут воспользоваться графическими планшетами, графическими компьютерными редакторами и программами. Библиотечная театрально-кукольная студия «Зазеркалье» сможет проводить свои занятия и представлять постановки в новом интерьере.

Напомним, что четыре модельных библиотеки будут открыты в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура» до конца ноября. Модернизированные библиотеки открываются в Новосибирском, Ордынском, Сузунском районах и в городе Искитиме при поддержке регионального министерства культуры.

Модернизация включает в себя капитальный и текущий ремонт помещений, обновление дизайна, приобретение современного оборудования, в том числе – оборудование виртуальной реальности (шлемы, очки); интерактивные столы и песочницы, пополнение книжных фондов. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» для читателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специализированное программное обеспечение, пандусы и расширенные дверные проемы. Предполагается также изменение форматов работы обновленных библиотек, в том числе – за счет повышения квалификации сотрудников.

Инвестиции на реализацию проекта из федерального бюджета в 2019 году составили 25 млн рублей. Дизайн-проекты разрабатывались молодыми архитекторами Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, а над дизайн-проектом центральной библиотеки Сузунского района работали архитекторы специализированной компании «Витарус». В результате реализации проекта ожидается увеличение количества посещений библиотек нового формата и культурно-массовых мероприятий, проводимых в них, в два раза.

Для справки

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта «Культура».

На реализацию нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд 760,25 млн рублей из средств федерального и регионального бюджета, в том числе: федеральный бюджет – 822,39 млн рублей и региональный бюджет – 937,86 млн рублей.

Финансирование предусматривается по трем направлениям – «Культурная среда» (1245,77 млн рублей), «Творческие люди» (491,62 млн рублей) и «Цифровая культура» (22,86 млн рублей). Проект развития муниципальных библиотек «Культурная среда» будет реализован в течение 6 лет (2019 – 2024 г). За это время на территории Российской Федерации планируется открытие 660 модельных библиотек.

Цель проекта – увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.