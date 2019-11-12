Почти 1 кг ртути пыталась провезти под корсетом в Китай туристка из Хабаровска

17 стеклянных пузырьков с ртутью она везла с целью продажи. Но хабаровские таможенники ее остановили. Ей грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Почти килограмм ртути обнаружили хабаровские таможенники под одеждой у туристки

886 граммов ртути обнаружили у гражданки России хабаровские таможенники в пункте пропуска Покровка Бикинского района совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Россиянка пыталась вывезти ядовитое вещество в Китай под одеждой. Опасное вещество таможенники обнаружили при проведении досмотра туристки.

17 стеклянных пузырьков с ртутью она спрятала на теле под корсетом. По словам женщины, ртуть она везла в г. Жаохэ (КНР) с целью продажи. О том, что провозить ядовитые вещества через границу запрещено, она знала, поэтому использовала в качестве тайника корсет.

Металлическая ртуть включена в список ядовитых веществ, за незаконное перемещение через границу которых предусмотрена уголовная ответственность. В практике Хабаровской таможни это первый случай контрабанды такого рода товаров.

Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Источник: customs.ru