12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пинали до сотрясения мозга: Жестоко избили сверстника 3-классники в Новосибирске

16:19 12.11.2019 Фото: Инцидент-Новосибирск
1

9-летние дети играли с зажигалкой, намереваясь поджечь приятелей. Один из них отобрал и выбросил в мусорку. Завязалась драка. Мальчик попал в больницу, его мама написала заявление в полицию.

Пинали до сотрясения мозга: Жестоко избили сверстника 3 классники в Новосибирске
Пострадавший мальчик

9 ноября в Новосибирске  четверо детей избили сверстника, после конфликта на хоккейной коробке. Полиция сейчас разбирается в деталях конфликта. Инцидент между школьниками произошел по адресу: улица Дзержинского, 10/1.

Как сообщает «Инцидент-Новосибирск», двое 9-летних друзей, учащиеся третьего класса, играли в футбол, после чего к ним присоединился третий мальчик. Во время игры дети поссорились, из-за чего новенький стал угрожать зажигалками и обещал поджечь друзей. Третьеклассники выхватили зажигалки у него из рук, выбросили в мусорку и убежали домой.

Спустя некоторое время один из убегавших – Рома, вернулся на коробку, чтобы забрать бутылку воды, где его уже ждало четверо ребят, которые потащили потерпевшего к мусорке. Тот, что угрожал поджечь друзей, в приказном тоне начал заставлять ребенка залезть в бак для отходов и достать зажигалки. Услышав отказ компания избила мальчика, пиная ногами, а один из них сел на Рому и бил его кулаками. Все участники события учатся в одной школе.

Вернувшись домой, третьеклассник потерял сознание. Мать вызвала «скорую» и полицию, однако сотрудники правоохранительных органов сказали, что проблем нет. Женщина написала заявление в полицию, а ее ребенок находится больнице с ушибами мягких тканей и сотрясением головного мозга, однако в новосибирской полиции уверяют, что отреагировали незамедлительно.

-11 ноября текущего года в отдел полиции №5 «Дзержинский» управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от жительницы Дзержинского района о том, что 9 ноября днем группа несовершеннолетних нанесли телесные повреждения ее 9-летнему сыну. Все участники конфликта установлены. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в главке МВД России по Новосибирской области сегодня, 12 ноября.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что творится с детьми?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не беспокоится из-за неэффективности трат на космодром "Восточный" глава Роскосмоса 2
18:30 12-11-2019
Не беспокоится из-за неэффективности трат на космодром
БердскЗа 1 млн 679 тыс. рублей протянут освещение на ул. Лунной в Бердске 1
18:25 12-11-2019
За 1 млн 679 тыс. рублей протянут освещение на ул. Лунной в Бердске
Уголовные дела на шоумена Владимира Соловьева завела Служба безопасности Украины 3
18:15 12-11-2019
Уголовные дела на шоумена Владимира Соловьева завела Служба безопасности Украины
Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании двух центров геномных исследований мирового уровня 1
18:08 12-11-2019
Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании двух центров геномных исследований мирового уровня
БердскКак понять, что ваш ребенок приготовился к суициду в Бердске: Статусы в соцсетях, картинки и песни
18:00 12-11-2019
Как понять, что ваш ребенок приготовился к суициду в Бердске: Статусы в соцсетях, картинки и песни
Отшельница Агафья Лыкова встретилась в тайге с племянником
17:45 12-11-2019
Отшельница Агафья Лыкова встретилась в тайге с племянником
БердскПремьер Медведев посмотрит на Бердск из окна поезда по пути из Новосибирска в Барнаул 14
17:33 12-11-2019
Премьер Медведев посмотрит на Бердск из окна поезда по пути из Новосибирска в Барнаул
Почти 1 кг ртути пыталась провезти под корсетом в Китай туристка из Хабаровска
17:30 12-11-2019
Почти 1 кг ртути пыталась провезти под корсетом в Китай туристка из Хабаровска
БердскОтложили процесс по громкому делу об убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска в суде Кемерова
17:17 12-11-2019
Отложили процесс по громкому делу об убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска в суде Кемерова
БердскБез сигнальных лент: Закрывать ямы возле школ ограждениями приказал мэр Бердска
17:15 12-11-2019
Без сигнальных лент: Закрывать ямы возле школ ограждениями приказал мэр Бердска