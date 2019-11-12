Пинали до сотрясения мозга: Жестоко избили сверстника 3-классники в Новосибирске

9-летние дети играли с зажигалкой, намереваясь поджечь приятелей. Один из них отобрал и выбросил в мусорку. Завязалась драка. Мальчик попал в больницу, его мама написала заявление в полицию.

Пострадавший мальчик

9 ноября в Новосибирске четверо детей избили сверстника, после конфликта на хоккейной коробке. Полиция сейчас разбирается в деталях конфликта. Инцидент между школьниками произошел по адресу: улица Дзержинского, 10/1.

Как сообщает «Инцидент-Новосибирск», двое 9-летних друзей, учащиеся третьего класса, играли в футбол, после чего к ним присоединился третий мальчик. Во время игры дети поссорились, из-за чего новенький стал угрожать зажигалками и обещал поджечь друзей. Третьеклассники выхватили зажигалки у него из рук, выбросили в мусорку и убежали домой.

Спустя некоторое время один из убегавших – Рома, вернулся на коробку, чтобы забрать бутылку воды, где его уже ждало четверо ребят, которые потащили потерпевшего к мусорке. Тот, что угрожал поджечь друзей, в приказном тоне начал заставлять ребенка залезть в бак для отходов и достать зажигалки. Услышав отказ компания избила мальчика, пиная ногами, а один из них сел на Рому и бил его кулаками. Все участники события учатся в одной школе.

Вернувшись домой, третьеклассник потерял сознание. Мать вызвала «скорую» и полицию, однако сотрудники правоохранительных органов сказали, что проблем нет. Женщина написала заявление в полицию, а ее ребенок находится больнице с ушибами мягких тканей и сотрясением головного мозга, однако в новосибирской полиции уверяют, что отреагировали незамедлительно.

-11 ноября текущего года в отдел полиции №5 «Дзержинский» управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от жительницы Дзержинского района о том, что 9 ноября днем группа несовершеннолетних нанесли телесные повреждения ее 9-летнему сыну. Все участники конфликта установлены. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в главке МВД России по Новосибирской области сегодня, 12 ноября.