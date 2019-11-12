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Время использования шипованной резины на российских дорогах хочет сократить Автодор

16:30 12.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России, предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней. В других регионах — согласно климатическим условиям.

Время использования шипованной резины на российских дорогах хочет сократить Автодор
В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия. Об этом говорится в исследовании специалистов компании, с которым ознакомился RT.

По данным «Автодора», 90% ущерба российские дороги получают в зимний период. Особенно при этом страдают дороги с разрешённой скоростью более 70 км/ч.

Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).

Для других регионов страны предлагается законодательно установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями.

За эксплуатацию шипованной резины вне установленного периода рекомендуется ввести административный штраф (сумма не уточняется).

Кроме того, для лучшей сохранности дорожного покрытия предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов.

Как сообщили RT в пресс-службе «Автодора», на сегодняшний день из-за серьёзного урона после зимней эксплуатации из бюджетов различных уровней приходится выделять значительные средства на ремонт дорог.

«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплён разрешённый период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение. Кроме того, до сих пор в Российской Федерации с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий», — заявили в «Автодоре», комментируя необходимость введения предложенных мер.

В пресс-службе компании также отметили, что о результатах работы уже проинформирован Минтранс России.

Источник: RT

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От редакции

В Сибири нужно сократить срок?

назарик, 12 ноября 2019 17:02
Может, начать дороги делать качественнее? Просто так никто на шипах не катается. И так в последний момент в зиму переобуваемся. Да и к лету, чтобы износа резины не было, переобувают машины быстро.
Аноним, 12 ноября 2019 17:35
Не сочиняйте и не выдумывайте: шипы - это средство чтобы БЫСТРО доехать в гололед.
Но зачастую достаточно просто уменьшить скорость движения. еще и аварий кстати меньше станет если все ездить аккуратнее будут.
Обратите внимание на дорогах: колея обычно именно слева: там где легковушки ездит. А от правой полосы, где большегрузы с серьезными как раз нагрузками - там все лучше.

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