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Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется

16:06 12.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Если вы боитесь напрямую сообщать в полицию о том, где продают наркотики, то можете написать об этом в редакцию. «Курьер. Среда. Бердск» сам передаст эту информацию в отдел МВД.

Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется
Курительные соли и спайсы — «любимые» наркотики бердских наркоманов. В основном их покупают через закладки

С 11 по 22 ноября в Бердске проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Отдел МВД России по городу Бердску призывает жителей и гостей города Бердска сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков.

— Призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно сообщение не останется без внимания! — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в полиции.

Телефоны отдела МВД России по городу Бердску:
2-20-65, 3-00-23, 8-953-774-12-47.

Конфиденциальность гарантируется.

Если вы боитесь напрямую сообщать в полицию о том, где торгуют наркотиками, то можете написать об этом в редакцию bkurer@mail.ru. «Курьер. Среда. Бердск» сам передаст эту информацию в полицию.

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