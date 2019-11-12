Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется

Если вы боитесь напрямую сообщать в полицию о том, где продают наркотики, то можете написать об этом в редакцию. «Курьер. Среда. Бердск» сам передаст эту информацию в отдел МВД.

Курительные соли и спайсы — «любимые» наркотики бердских наркоманов. В основном их покупают через закладки

С 11 по 22 ноября в Бердске проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Отдел МВД России по городу Бердску призывает жителей и гостей города Бердска сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков.

— Призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно сообщение не останется без внимания! — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в полиции.

Телефоны отдела МВД России по городу Бердску:

2-20-65, 3-00-23, 8-953-774-12-47.

Конфиденциальность гарантируется.

Если вы боитесь напрямую сообщать в полицию о том, где торгуют наркотиками, то можете написать об этом в редакцию bkurer@mail.ru. «Курьер. Среда. Бердск» сам передаст эту информацию в полицию.