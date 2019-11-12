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Образование / Общество

Женщины знают английский язык лучше мужчин

16:27 12.11.2019 Фото: pxhere.com
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В целом Россия находится на 48 месте из 100 в мировом рейтинге владения английским языком. Из городов лучшие результаты знания английского языка у Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Владивостока и Казани.

Женщины знают английский язык лучше мужчин

Среди российских городов лучше всего знают английский язык жители Санкт-Петербурга

Среди российских городов лучше всего знают английский язык жители Санкт-Петербурга. А вот среди регионов в лидеры неожиданно вырвалась Челябинская область. В целом Россия находится на 48 месте из 100 в мировом рейтинге владения английским языком. Таковы результаты исследования, в котором участвовало 2,3 миллиона респондентов из 100 стран. Участникам предлагался стандартный международный тест на знание лексики и грамматики языка.

Итог? Из городов лучшие результаты у Санкт-Петербурга (средний тестовый балл — 54,94), Москвы (53,86), Екатеринбурга (52,47), Владивостока (52,21) и Казани (50,44).

Среди регионов в лидерах — Челябинская (54,28), Тульская (54,16), Московская (53,04), Нижегородская (53,03) и Ярославская (52,86) области.

Почему именно Челябинская область? А не, к примеру, Московская?

«В прошедшем году в Челябинской области прошла череда образовательных акций, поднявших интерес к изучению иностранных языков. Кроме того, в регионе были выделены дополнительные бюджетные средства на развитие языковых площадок и сообществ для совместного изучения английского. Эти факторы позволили области обогнать другие регионы, — говорит директор EF English First Russia Ирина Эддайра. — Свою роль сыграли и традиционные образовательные институты: например, Челябинский государственный университет со специальными программами подготовки для абитуриентов и работающих взрослых для повышения квалификации. Кроме того, предмет выходит на уровень основного: в 2022 году ЕГЭ по английскому станет обязательным в российских школах, с 2020 года ряд регионов будет сдавать его в пробном режиме. Это меняет отношение к предмету как для региональных учителей, так и для учеников».

Что еще интересного показало исследование? Лучше всего в мире английский язык (как неродной) знают в Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании и Сингапуре. Хуже всего — в Кот-д’Ивуаре, Саудовской Аравии, Киргизии… Россия находится где-то посередине.

По данным отчета, женщины знают английский язык лучше мужчин как в России, так и во всех странах Европы. Но по сравнению с прошлым годом, этот разрыв значительно сократился — с трех баллов разницы до менее чем одного балла. Самый высокий уровень владения языком показывают люди 26-30 лет — и здесь ситуация также одинакова и для России, и для остальных стран Европы.

Источник: РГ

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