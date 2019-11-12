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Страхи россиян: снижения доходов и платной медицины больше всего бояться граждане РФ

17:00 12.11.2019 Фото: pixabay.com
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Еще 58% опрошенных испытывают страх из-за возможного роста цен на продукты, при этом в январе таких респондентов было 70%. В лидерах находится страх социальной несправедливости.

Страхи россиян: снижения доходов и платной медицины больше всего бояться граждане РФ
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Больше всего жителей России беспокоят социальная несправедливость, снижение доходов и возможность лишиться бесплатной медпомощи. Меньше всего граждане боятся международных конфликтов, потери работы и роста преступности.

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

В тройку основных страхов россиян вошли:

Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости — 68% всех опрошенных. По сравнению с январем их стало меньше на 4%. Чаще всего этот страх испытывали респонденты в возрасте 35–44 лет (69%), 45–50 лет (72%) и старше 60 лет (71%).

Риск возможного снижения дохода — 63%. Доля таких респондентов сократилась на 5%. Этот страх преобладает среди россиян 45–79 лет (71%).

Отказ или возможность отказа в бесплатной медицинской помощи — 58%. В январе такой страх испытывали на 3% россиян меньше.

Еще 58% опрошенных испытывают страх из-за возможного роста цен на продукты, при этом в январе таких респондентов было 70%.

В «карту страхов» попали и «беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти» — такой вариант выбрали 39% респондентов, в январе их было 36%, а пик тревоги по данному поводу пришелся на август — 47%. Больше других беспорядки беспокоят молодых людей — среди тех, кому от 18 до 24 лет, таких респондентов 56%. С каждой последующей возрастной группой их доля снижается — 44% из 25–35-летних, 40% из 35–44-летних, а также по 33% из 45–49-летних и людей старше 60.

Наименьшую обеспокоенность россияне испытывают по поводу возможного обострения международных конфликтов (20%), потери работы (35%) и роста преступности (36%).

Социологи отметили, что динамика тревожных настроений россиян является скорее положительной — после пика весной и летом почти по всем предложенным проблемам наблюдается снижение беспокойства.

Опрос выявил две проблемные группы, у которых возникают специфические страхи: это молодежь в возрасте до 25 лет и граждане предпенсионного возраста, сообщил директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов. По его словам, тревоги предпенсионеров возникают из-за неуверенности как в сохранении доходов, так и их источника. «Отсюда у них очень высокий уровень ожидания того, что по отношению к ним поступят несправедливо. Этот момент можно рационально объяснить — переход к пенсионному возрасту вызывает обеспокоенность по поводу сохранения статуса у каждого», — заявил он.

Больше всего социологов удивили страхи молодежи. «Нас весьма насторожило то, что они рисуют в своем воображении сценарии «апокалиптического» характера — беспорядки, вероятность войны и разгул преступности. Чем это объяснить? Вопрос требует серьезного изучения и обсуждения», — добавил Львов.

Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1,8 тыс. россиян старше 18 лет. У респондентов спрашивали, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в их жизни.

Источник: РБК

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