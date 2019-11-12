Как понять, что ваш ребенок приготовился к суициду в Бердске: Статусы в соцсетях, картинки и песни

Опытный психолог Оксана Ровинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о главных тревожных звонках, на которые стоит обратить внимание мамам и папа, чтобы избежать трагедии. Эксперт ответила, почему подростки решаются на смертельный шаг.

В подростковом возрасте дети доказывают родным, что они самостоятельные

Три детские смерти буквально потрясли Новосибирскую область в 2019 году. Три ребенка от 11 до 15 лет ушли из жизни по собственной воле за один лишь месяц в Новосибирске и Бердске.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, как распознать, что ваш ребенок находится в депрессии, как предупредить трагедию, и какие меры в борьбе с суицидом принимают школы и власть Бердска. Так, вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что педагоги в общении с детьми и их родителями, каждый день рассказывают, что жизнь прекрасна. И ее нужно беречь.

— На родительские собрания в классы и школы приходят специалисты, психологи и педагоги, которые работают с учениками и их семьями. Параллельно с этим существует родительский урок. Он проходит раз в год, это не так часто как хотелось бы, но тем не менее он существует. Туда мы приглашаем всех специалистов, в том числе, которые занимаются ребятами попавшими в наше поле зрения. Мы объясняем родительскому сообществу, как надо выявлять отклонение поведения детей от состояния нормы. Что является предвестником не только суицидальным, но и в целом, о тревожных звонках, которые проявляются в ребенке. В том числе и к кому нужно обращаться. Это большая и кропотливая работа, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Анатольевич 11 ноября.

Педагоги показывают и рассказывают, куда можно прийти с семейными проблемами. Берут за руку семью и помогают решить их проблемы. Сегодня в Бердске работают два центра, специалисты которых помогают детям и их родителям, когда те оказываются в тупике — центр Святого Луки и «перспектива».

-Эта работа идет в постоянном режиме. Мы добавляем частоту таких встреч. Особенно если это касается одноклассников, одногруппников, то эта работа усиливается. Например, после гибели Саши (имя изменено — прим. ред.), мы отработали со всеми 9 классами. Провели скрининговые исследования на выявление депрессивных состояний у детей, — сообщил Сергей Носов.

Психологи ведут персональные дела. Это ежедневная и кропотливая работа. По мнению Сергея Носова, страшные решения ребенок принимает спонтанно.

— В определенный момент он чувствует, что все. Ему уже ничего не интересно. Детей нужно занимать, увлекать новыми хобби, интересовать спортом, — уверен вице-мэр Бердска.

Но почему так происходит, что, казалось бы, еще 11-летний ребенок принимает смертельное решение и покидает родных навсегда по собственному желанию.

Суицид не возникает на пустом месте. Корни всех проблем в жизни ребенка, тянутся из семьи. Это не может возникнуть на пустом месте, уверен опытный клинический психолог Новосибирска, Бердска и Искитима Оксана Ровинская. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Оксана Анатольевна рассказала, как распознать признаки депрессивного состояния в поведении ребенка, и как избежать трагедии в семье.

С какого возраста подросток

Половое созревание у девочек в XXI веке начинается очень рано — с 9-10 лет. У мальчиков созревание запаздывает на два года. Но психологи ориентируются на девочек. Ребенок начинает говорить «я взрослый, я сам справлюсь» примерно с 11 лет. Подростковый возраст предполагает — ребенок «отвоевывает» у родителей право распоряжаться собственной жизнью.

Чаще этот период заканчивается к 14-16 годам и балом править начинает период раннего юношества. Но границ четких нет — каждый ребенок индивидуален.

Инстинкт самосохранения не спасает от суицида

Суицид бывает аффективный — под влиянием сиюминутных эмоций очень сильных (гнев, обида), когда подросток не в силах справится с эмоциями и рассуждать адекватно в конкретной ситуации. Высок риск завершенного суицида, так как нужно в этот момент находиться с ребенком рядом, чтобы остановить его. Важно, взрослым, окружающим – не оставлять ребенка в момент конфликтов, снять аффект ссоры.

Самый опасное истинное суицидальное поведение – запланированный, чаще всего, завершенный суицид, он не возникает здесь и сейчас. На суицид решается ребенок или взрослый человек не слабый, а наоборот, сильный, но не гибкий, зашедший в тупик в определенной стрессовой для него ситуации. Обычно эти люди долго терпят ситуацию, которая в один момент становится невыносимой. Тогда человек решается на то, чтобы сделать себе больно, причинить вред своему здоровью, что-то, что приведет его к смерти, завершить суицид. Но сделать это очень проблемно — инстинкт самосохранения хорошо развит у человека.

Причины суицида

Утеряна связь с родителями

Суициды чаще всего происходят в подростковом возрасте. Так как именно в этот возрасте ребенок, человек, личность задает себе вопросы: кто я, где я и зачем я? Даже, в силу положительной обстановки в семье и полного благополучия, эти вопросы возникают. Если есть связь с родителями, доверительное общение, взаимопонимание, то ребенок находит ответы на эти вопросы и проживает возрастной кризис конструктивно.

Если же взаимопонимания, общения и тесной связи с ребенком нет, то даже ребенок во внешне благополучной семье, оказывается в тупике. Здесь очень важно заметить депрессивный настрой ребенка. В первую очередь нужно уделять внимание психологической обстановке в семье.

Большую роль в возникновении депрессивного состояния у ребенка играют конкретные ситуации в семье: развод, неполная семья и отчуждение, алкоголизм родителей, агрессия взрослых по отношению к нему.

Свободное время и компьютерные игры

Если у ребенка много свободного времени, когда он ничем не занят, он не занимается спортом, находясь в окружении плохой компании сверстников, чрезмерное увлечение компьютерными играми — это является предпосылками для депрессивного состояния, приводящего к суицидальным мыслям, которые приводят в последствии к суициду. Необходимо отметить, что суицидальные мысли посещают практически каждого в трудные моменты жизни, но не каждый имеет суицидальное поведение, так как находит выход самостоятельно или с помощью окружающих. Важно знать, что депрессия возникает незаметно даже для взрослого, долго протекает бессимптомно, но длительна в лечении.

Конфликты со сверстниками и учителями

Непринятие в общении со сверстниками в школьной среде или на бытовом уровне играют большую роль в неокрепшей психике ребенка. Неразделенная любовь, психоэмоциональные насилие со стороны учителей и подростков. Даже подготовка к сдаче — ЕГЭ, ОГЭ, когда на ребенок находится в напряжении на протяжении года. На него оказывается психологические давление «сдашь, не сдашь» со стороны родителей и педагогов.

Признаки суицидального поведения

Демонстративное поведение подростка само по себе говорит о его проблемах, демонстрируя их окружающим, когда ребенок пытается обратить внимание окружающих на себя, свои проблемы, показать, что ему трудно, не преследуя цели завершить суицид, довести себя до реальной смерти. Проявления бывают разные — рисунки, статусы в соцсетях, выбор музыки для прослушивания явного депрессивного направления, изменил образ жизни, имидж, интересы. В его творчестве появляются депрессивные нотки.

В этом случае важно вовремя заметить его демонстративное поведение, наладить контакт и помочь решить его проблемы

Замкнут и плохо просыпается

Первые тревожные признаки, которые проявляются при возможном суициде — это депрессивное состояние. Многие родители считают, что депрессий у ребенка нет. Даже у взрослого человек такое состояние может протекать скрыто и незаметно. Резкая смена настроения предполагается в подростковом возрасте, но чаще всего у детей находящихся в депрессивном состоянии, настроение подавленное. Он трудно засыпает по вечерам, и тяжело встает утром. Ребенок замкнут. Снижение аппетита, странное пищевое поведение (анорексия, булимия)Если он постоянно погружен в гаджет или компьютер — это тоже уход он реальности. Как только ребенок становится замкнутым, отказывается от общения, уходит внутрь себя, или у него снижается успеваемость — это верный признак душевной тревоги у подростка.

Сам себе причиняет боль

Инстинкт самосохранения хорошо развит у человека. Тревожный знак в поведении ребенка — самоповреждение осознанное или нет. Например, появление царапин на руках, теле, синяков, причиненных себе самостоятельно, проявление аутоагресии. Важно выяснить причину такого поведения. Дети, находящиеся в нервном напряжении, испытывающие тревожность, в депрессивном состоянии не осознают, что причиняют: сами себя щипают, выдергивают волосы, ресницы и брови, кусают ногти. Ребенок может проявлять признаки невротического поведения даже во время засыпания. Например, крутить угол подушки, собственные волосы.

Как только вы увидели, на теле ребенка синяки, царапины, поняли, что ребенок делает себе больно, это первый признак того, что нужно искать причину такого поведения.

Как предотвратить трагедию

В первую очередь с ребенком нужно начать общаться. Ведь суицид — это непринятие, непонимание, неполучение помощи со стороны общества и близких людей. Нужно наладить общение с ребенком, найти общий язык со своим сыном или дочерью. Не нужно паниковать, когда вы понимаете, что ваш ребенок находится на грани суицида, а планомерно располагать ребенка к себе, сглаживать конфликты. В первую очередь взрослому нужно начать с себя. Задать себе вопрос: если мой ребенок делает то, что меня не устраивает, где моя ошибка, что я делаю не так? Где я упустил, не понял, не вошел в положение, где я ребенка не услышал?

Агрессивное доминирующие поведение родителей провоцирует детей на страшный поступок. Родителю в первую очередь нужно сменить модель общения с ребенком от авторитарного до дружеского. Применять модель — «я твой старший друг».

Нужно проводить диагностику, которая выявляет наличие депрессивных наклонностей (более полную диагностику делает медицинский клинический психолог по направлению ребенка к нему, по результатам школьной диагностики), напряжения и тревожности, отношение к школе и родителям. Можно обратиться за помощью к школьному психологу. В школах в настоящее время проводится работа, направленная на профилактику суицида среди учащихся, диагностика тревожности и напряженности, также работа с родителями и педагогами в этом направлении. По крайней мере, должна вестись психологами школы такая профработа. Если профилактические меры приняты вовремя, то риск возникновения суицида минимален. Если школа, родители не заметили, что происходит с ребенком, то кто ему сможет помочь?

Школьный психолог поможет решить проблемы связанные с одноклассниками, педагогами, родителями. Если такие риски выявляются, то школьный психолог проводит необходимую дополнительную диагностику, индивидуальную работу с ребенком, родителями, учителями, учащимися.

Важно привлекать ребенка к общественной жизни в школе. Родителям нужно следить за тем, чтобы ребенок был занят в кружках и секциях, но не чрезмерно. Во всем должна быть золотая середина. Если родитель всегда на связи с ребенком, то, как правило, рисков суицида никогда не будет.

Родители часто скрывают свою семейную обстановку из-за различных причин. Но это глупо. В это лучше посвятить школьного психолога, который руководствуется этикой психолога, он не раскрывает тайны семьи и учеников. Этот тот человек, который защищает ребенка в школе.

Стоит отметить, что в 2018 году число попыток суицидов несовершеннолетних выросло почти на 25% в Новосибирской области. Рост количества происшествий объяснили изменением методики подсчета.

В 2018 году зарегистрировано 249 сообщений о суицидальном поведении подростков. Было совершено 78 попыток самоубийства, 18 из которых закончились смертью. В 2016 году также было 18 смертей, в 2017-м — 17. По данным уполномоченного, это средний показатель для регионов Сибирского федерального округа.

Если вы, читая статью, поняли, что ваши отношения с ребенком, мамой или папой, зашли в тупик, то вы можете обратиться на бесплатный телефон доверия -800-2000-122 – служб экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей.Телефон доверия действует круглосуточно. Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона!