Чистят трассы после первого снегопада 800 единиц техники в Новосибирской области

В первую очередь на региональных и межмуниципальных дорогах от снега очищают маршруты движения школьных автобусов и регулярных пассажирских перевозок. На зиму заготовлено 103,3 тыс. тонн пескосоляной смеси, почти 1,5 тыс. тонн реагентов.

«Автодор» вывел технику на новосибирские трассы

Для уборки снега на региональные и межмуниципальные дороги 12 ноября вышли комбинированные дорожные машины и тракторы со снегоуборочным оборудованием. Подрядчики выполняют работы под контролем регионального Минтранса и «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД). Об этом сегодня, 12 ноября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня началось первое в этом зимнем сезоне обильное выпадение осадков. Наше подведомственное учреждение – ТУАД – заключило контракты на зимнее содержание дорог с 7 организациями. На дороги для уборки снега сегодня выведено 825 единиц техники, перерывов в движении на областных трассах не допущено», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Он также напомнил, что ответственными за содержание дорог местного значения являются муниципальные образования, на территории которых расположены эти дороги.

По словам министра, в первую очередь на региональных и межмуниципальных дорогах от снега очищают маршруты движения школьных автобусов и регулярных пассажирских перевозок. К снегопаду, который произошёл сегодня, дорожники были готовы заранее. Первую волну снега в Новосибирской области приняли на себя Чановский, Венгеровский, Кыштовский районы. Техника дежурила на месте заранее – таким образом, дороги были расчищены своевременно.

Качество работы подрядчиков контролирует минтранс региона и заказчик работ – ТУАД. Каждый месяц специалисты управления совместно с представителями администрации и органов ГИБДД районов проводят плановые проверки уровня содержания автомобильных дорог. Практически все снегоуборочные машины оборудована системой «Глонасс», которая позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени. Под строгим контролем находится состояние конструктивных элементов дороги, выявляются дефекты содержания дорог. Обязательно применяется система видеофиксации работы подрядных организаций при приемке работ по содержанию.

Как сообщили в ТУАД, подрядными организациями, с которыми заключены контракты на зимнее содержание дорог, в готовность приведено 1026 единиц техники (тракторы со снегоуборочным оборудованием, шнекороторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины). Заготовлено 103,3 тыс. тонн пескосоляной смеси. Также закуплено почти 1,5 тыс. тонн реагентов, которые будут применяться при отрицательных температурах на дорогах с высокой интенсивностью движения (Новосибирск – Колывань – Томск, Новосибирск – Кочки – Павлодар, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий и другие).

Для справки

Сообщить о некачественной уборке снега на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно по горячей линии круглосуточного диспетчера по телефону +7-913-949-00-30 (730 – короткий номер для абонентов «МТС»), а также через интернет-приемную на сайте ГКУ НСО ТУАД.