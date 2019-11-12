Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании двух центров геномных исследований мирового уровня

Об этом шла речь на совещании, которое провел в Новосибирске премьер-министр Дмитрий Медведев после посещения центра биотехнологии и вирусологии «Вектор» в наукограде Кольцово.

Дмитирй Медведев побывал в научном центре «Вектор» в Кольцово

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел 12 ноября в Новосибирской области совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации. В работе совещания принял участие Губернатор Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Перед совещанием Председатель Правительства посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ходе посещения научного центра Дмитрий Медведев ознакомился с работой вирусологической лаборатории и лаборатории обратной генетики, осмотрел музей ГНЦ ВБ «Вектор», а также дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго. Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом «Вектора». Сотрудники цеха доложили Председателю Правительства, что предприятие готово к выпуску вакцины в объёме 5 тыс. доз для поставок в страны Африки.

Участники совещания, прошедшего на площадке Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», обсудили вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований.

Новосибирская область – признанный центр образования, науки и инновационных разработок, активно участвующий в реализации национального проекта «Наука», осуществление которого на территории региона находится на постоянном контроле Правительства области. Важнейшие составляющие нацпроекта нашли свое отражение в масштабном плане модернизации научно-исследовательской, инженерной и социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра, в проекте «Академгородок 2.0», включающим в себя 45 проектов развития научной инфраструктуры. Новые объекты должны появиться в Новосибирске, Кольцово, Краснообске, Бердске. Сегодня ключевыми из них являются проекты создания Центра коллективного пользования «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов)» и Центра коллективного пользования «Центр генетических технологий».

Центр генетических технологий предназначен для выполнения проектов «полного цикла», от фундаментальных научных исследований до готовых продуктов и технологий, для нужд экономики страны. Следующий, 2020 год должен стать решающим для проектов, в которых задействованы исследовательские организации Новосибирского научного центра: в рамках нацпроекта «Наука» в нашем регионе будет создан математический центр мирового уровня Института математики имени Соболева СО РАН и Новосибирского госуниверситета. А Центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» и институт цитологии и генетики СО РАН вошли в два проекта центров геномных исследований.

Распоряжение Правительства РФ, опубликованное 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации, утвердило участников геномных центров мирового уровня, которые создаются в рамках нацпроекта «Наука» – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (в рамках Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости) и Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), в составе Курчатовского геномного центра.

Для справки

Федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» в целях осуществления прорывных исследований преимущественно фундаментального и поискового характера предусмотрено создание не менее 16 научных центров мирового уровня, в том числе 3 центров геномных исследований мирового уровня (геномные центры).

В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2019 года №2535-р утверждён перечень из 15 организаций, на базе которых создаются 3 центра геномных исследований мирового уровня:

— Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий;

— Курчатовский геномный центр;

— Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины.

Создание и развитие геномных центров позволит усилить исследовательский потенциал Российской Федерации, сосредоточив финансовые ресурсы на критических технологиях, обеспечивающих безопасность и суверенитет государства, в том числе защиту от медико-биологических угроз, создание новых медицинских технологий, которые повысят качество медицинской помощи и предложат терапию от ранее неизлечимых заболеваний.