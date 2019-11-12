1,5 млн документов на собственность запросили и не забрали россияне в МФЦ

«Невостребованными» документами стали уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета или других учетно-регистрационных действий

Россияне при оформлении государственных услуг в многофункциональных центрах зачастую забывают вернуться и забрать свои правоустанавливающие документы на собственность, с начала 2019 года в архиве Федеральной кадастровой палаты (ФКП) таких «потеряшек» скопилось уже 1,5 миллиона, рассказали в палате.

«С января по октябрь 2019 года в архив кадастровой палаты поступило более 1,530 миллиона «невостребованных» оригиналов документов на недвижимость», — сообщили в ФКП.

По данным кадастра, больше всего документов не забрали жители Свердловской области – 154,7 тысячи экземпляров, Томской области – 81 тысячу, Челябинской области – 69,1 тысячи, Республики Татарстан – 65,4 тысячи, Курской области – 57,7 тысячи. В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели составили 29,4 тысячи (или 2% от общего числа) и 24,2 тысячи (или 1,6%) соответственно.



Наименьшее число – в Ямало-Ненецком АО (всего два документа), в Республике Дагестан и Республике Алтай (несколько десятков), Ростовской и Пензенской областях, Магаданской области и Чукотском АО (менее 300 документов). Ни одного документа не забыли жители Республики Ингушетия.

Большую часть всех забытых документов составили договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платежные документы – экземпляры продавцов недвижимости. В некоторых регионах доля таких забытых документов доходит до 70%, например, в Хабаровском крае, Владимирской области, республиках Коми, Северная Осетия – Алания, Удмуртской Республике, Костромской и Тамбовской области. В Ставропольском крае эта цифра составляет около 84%. Около 50% документов на хранении – экземпляры договоров купли-продажи со стороны продавцов и договоры дарения со стороны дарителей в Самарской области и Республике Карелия, Алтайском крае, Астраханской, Иркутской, Кемеровской и Курской областях.

Также популярными «невостребованными» документами стали уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета или других учетно-регистрационных действий, а также оригиналы межевых и технических планов. «Запросить документы из архива Кадастровой палаты можно в обратном порядке – через МФЦ», — заключили в кадастре.

Источник: РИА Новости