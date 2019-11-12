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Мать ушла к подружке: 2-летняя дочь ушла из песочницы в лес. Искали ее двое суток

20:15 12.11.2019 Фото: pixabay.com
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По инициативе следователей органы опеки и попечительства направили в суд ходатайство о лишении ее родительских прав. Мать будут судить.

Мать ушла к подружке: 2 летняя дочь ушла из песочницы в лес. Искали ее двое суток
Двухлетний ребенок покинул площадку и вышел из села в лес. Спустя двое суток, ребенок был найден

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности), сообщает сайт СК РФ.

По версии следствия, 4 сентября 2019 года в селе Красном Тарногского района 29-летняя обвиняемая оставила малолетнюю дочь на детской площадке, а сама ушла домой к подруге. Двухлетний ребенок покинул площадку и вышел из села в лес. Спустя двое суток, ребенок был найден.

По факту безвестного исчезновения девочки следственными органами СК России незамедлительно были организованы проверочные и розыскные мероприятия. В целях наиболее полного и объективного изучения всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело.

Следователи СКР всесторонне, объективно и полно изучили личность обвиняемой, имеющей пятерых детей, допускавшей ранее ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По инициативе следователей органы опеки и попечительства направили в суд ходатайство о лишении ее родительских прав.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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