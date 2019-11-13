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Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

12:20 13.11.2019, Галина Панчева Фото: из архива редакции, pixabay.com
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Через шесть часов после окончания снегопада весь снег с проезжей части должен быть вывезен на снегоотвал. (ИНФОГРАФИКА)

Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска
В первую очередь в Бердске начинают очищать от снега дороги, где проходит общественный транспорт
Сюжет: Инструкция
Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

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Независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей, говорится в правилах благоустройства Бердска. Между тем бердчане, особенно проживающие в частном секторе, нередко жалуются, что их улицы чистят крайне редко. УЖКХ парирует — не хватает техники.

Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова.

Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов — не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки.

Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки.

При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками и остановочными платформами городского наземного транспорта, проездами.

Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.

Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки в период снегопада производится с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов — не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, антигололедными реагентами и другое) производятся по мере образования наледи и льда, но не реже одного раза в сутки.

Снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.

Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Житель, 28 декабря 2017 00:26
Вот утром 28 и поржем, как все быстро очистят...
Аноним, 28 декабря 2017 09:20
Сегодня в районе 8 утра прошел пешком от перекрестка Суворова-Советская до середины Попова - ни одной единицы техники не увидел. Хотя обычно они вереницей в догонялки играют по 4-5 штук что аж искры от скребка по асфальту.
Галина, 28 декабря 2017 10:37
Ну это когда снега нет, тогда они точно вереницей скачут.
Аноним, 28 декабря 2017 09:21
бардак в городе в 7утра по МАЯКОВСКОГО не одного трактара не проехало куда МЭР смотрит
Raven, 27 февраля 2019 17:41
он спит в это время
Аноним, 28 декабря 2017 09:26
А как снег - так хоть увольняйся!

Вот, кстати, ссылка на документ, на который отсыл в статье:

http://docs.pravo.ru/document/view/55701855/?not_paid_redirect=1
Аноним, 28 декабря 2017 09:38
Заметьте как снегопад, так техника исчезает сразу с улицы. Зато как ни снежинки на улице, так они целым караваном друг за другом колесят.
Аноним, 28 декабря 2017 23:56
Комсомольскую полировали, а сейчас колеи по десятку сантиметров, и техники не видно...
Махновец, 02 марта 2018 07:33
Имитация Бурной Деятельности?
Аноним, 28 декабря 2017 09:43
Обнародовали сегодня, результаты экспертизы (дерьма которым наши дорожники, посыпают проезжую часть и дворы). Самое смешное что деньги потрачены как на песок, а по факту грязь. Бердск не исключение.
Аноним, 23 ноября 2018 12:58
Бердск- не исключение, а впереди планеты всей!
Аноним, 27 февраля 2019 12:44
"Обнародовали сегодня, результаты экспертизы (дерьма которым наши дорожники, посыпают проезжую часть и дворы). Самое смешное что"

Если не секрет где на сегодня, в Бердске , вообще хоть чем-то посыпают? Гололёд жуткий, особенно на центральных улицах! Просто смертоубийство и день травматолога! Даже подошва ТЭП почти не помогает, потому, что везде ЛЁД и КАТУШКА! Ленина, от спортивной до метелицы, точно ничем не посыпана! Где у вас посыпают дерьмом, хотя бы улицу напишите!!!
Аноним, 28 декабря 2017 09:45
Это как и летом улицы после дождя ездить и водой поливать.
гость, 28 декабря 2017 10:01
как обычно каждое утро вереница тракторов шла от бэмза в районе 7-30, боровая, павлова, красноармейская, ленина чистые уже были
Аноним, 28 декабря 2017 10:40
Да чистят уже нормально. В центре по крайней мере.
Аноним, 28 декабря 2017 13:15
Вдоль 10 школы тротуар не почистен
Ура!, 28 декабря 2017 13:37
Сегодня в центре замечены "тёщины руки"! Старую починили или новую купили? Раньше снег на газоны и обочины не сталкивали, чтобы потом фронт.погрузчиками грузить ломая растительность, его аккуратно собирали Тёщины руки
Аноним, 28 декабря 2017 14:28
молодцы в 13 00 Маяковская чиста работать стали лучше
Moris, 28 декабря 2017 14:52
а кто должен чистить тропинки к остановкам ?
Аноним, 28 декабря 2017 19:36
На уборку тротуаров чёто нормативов не обнаружил...
Снежинка, 28 декабря 2017 21:15
Двор Ленина, 32 завален снегом! Дворник робко в 6 утра прошелся с лопаткой, и куда-то исчез за горизонтом...
Житель города, 28 декабря 2017 23:01
Мое пожелание очищать подъезд с улиц до тротуара
Аноним, 17 января 2018 20:02
А вам спину не потереть?
Аноним, 29 декабря 2017 00:09
Что толку звонить диспетчерам УК. Комсомольская, 24- дворник только числится, сегодня крылечки обмел и все. Звоню в диспетчерскую. В ответ:"Заказали трактор"... Так там и без трактора работы непочатый край... Придется опять писать в ГЖИ. Только это заставляет эту контору шевелиться. Тротуар вообще занесло, а его должны чистить УЖКХ.
Аноним, 01 января 2018 11:37
Те, кто организует уборку снега, либо не дружит с головой, либо вредитель. А иначе как объяснить то, что убираемым с проезжей части снегом тщательно утрамбовываются водоотводные лотки? Это фактически планомерная подготовка к весеннему потопу.
худой, 04 января 2018 22:42
Ключевое слово ВЫВОЗИТЬ!!!!!!! Должны ВЫВОЗИТЬ а не спихивать кривым ковшом с дороги на тротуары и к частным домам!!! Сегодня был в Академе, работает целый ряд техники вывозят снег с обочин в отвал, а Захаров уже пятилетку считает, что Белорус может самостоятельно вывозить снег с дороги! И, что поражает, держат ведь этого и...та, похоже он и этого мэра переживёт!
Аноним, 17 января 2018 11:27
Полностью с вами согласен. Живем на Маяковского. Улица уже заужена метра на 2, новые тротуары не разу не чистили, снег не разу не ВЫВОЗИЛИ!!!
Аноним, 26 ноября 2018 17:11
Он ещё и мэром станет! Уже столько лет рядом срулем. Поди уже чему то научился.
Аноним, 17 января 2018 11:26
УК Гурман - отвратительно чистит дворы, а точнее не чистят дворовые проезды ВООБЩЕ!!!!!!!!
Скоро лыжи придется покупать
Жители Красного Сокола, 17 января 2018 11:39
Да, Гурман - полный отстой. Учредители Гурмана и Прогресса дайте вы пинка под зад Перфилову М С . Ну никакой он руководитель,не его это дело. Пусть уже занимается в общественной палате,вреда меньше будет.
Гость, 17 января 2018 15:16
Скажите, пожалуйста, а кто и когда будет чистить центральную площадь? Перед администрацией города почистили, а весь снег складировали напротив Холидея. Или туда снегоотвал перенесли?
житель, 17 января 2018 18:56
Ленина 13а - по двору не то что проехать, пройти нельзя!!
южанин, 17 января 2018 19:08
ваш двор, вы и чистите - обращайтесь в свою УК!
чего здесь то плачетесь?
южанин, 17 января 2018 19:07
Чего ноете, вечно недовольные?

Только вот домой с химзавода приехал - нигде проблем не увидел.
Езжу через Спортивную-Маяковского и дальше через Герцена и по ключевой.

Обычная корона переднеприводная - все нормуль
Аноним, 18 января 2018 09:08
Перемещения внутри города возможны не только с помощью самодвижущихся повозок. Есть еще средства, но не все способны это понять, но написать - способны все. вот и вы написали. Ерунду.
Александр, 17 января 2018 21:52
Зато есть предприниматели такие как Яковлев Юрий Валентинович владелец погрузчика 08-48, водитель Федоткин Александр пользуясь нерасторопностью ЖКХ в пос. Новый со двора за чистку улиц берёт 1000 рублей в месяц и в пос. Светлый тоже тракторист подкармливается. Я раньше тоже ему платил много лет, пока не узнал, что улицу должны чистить бесплатно, а население платит и деньги собираются в чёрную без документов.
zizou, 18 января 2018 11:45
ткните в нос волшебному швею красивую картинку: зона ответственности ЦМУ -- не проезжая часть, а дорожная уличная СЕТЬ.
Улично-дорожная сеть – это КОМПЛЕКС объектов транспортной инфраструктуры, являющихся частью территории поселений и городских округов, ограниченной КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ и предназначенной для движения транспортных средств и ПЕШЕХОДОВ.
Улично-дорожная сеть городов и населенных пунктов СОСТОИТ ИЗ
– городских дорог,
– улиц, проспектов, площадей, переулков, проездов набережных,
– транспортных инженерных сооружений (тоннелей, путепроводов, под- и надземных пешеходных переходов), – трамвайных путей,
– тупиковых улиц,
– проездов и подъездов,
– парковок и стоянок.
саф, 18 января 2018 16:55
Работают хорошо. почищены не только главные улицы, но и многие в частном секторе (чего раньше почти не бывало). А то что не все успевают, так ведь снег идет уже целую неделю не переставая.
Аноним, 18 января 2018 17:02
А до этого снег не падал и все равно не успевали почистить тротуары. И потом когда снег не будет падать - основную массу так и не будут успевать. потому что и не планировали.
Речь об этом, а не о снегопаде. То что проезжую часть прочищают неплохо - кто бы спорил. Только это как войти в захламленную и замусоренную комнату и дунуть крепко. В центре станет почище, но не более.
Аноним, 01 марта 2018 12:26
"Инструкция по применению: Кто и как чистит дороги Бердска"

Почему КБУ чистит пешеходные дороги в Бердске под углом 15-30 градусов, чтобы пенсионеры и инвалиды все по убивались? Пример пешеходная дорожка от Герцена 11 до Карла Маркса 56, дорога вдоль детсада №19 Шустрик! Пример №2 пешеходная диагональная дорога от Карла Маркса 58 до Островского 95 с новыми чистками всё кривее! И т.д. и т.п.
Аноним, 01 марта 2018 15:25
Про частный сектор забыли совсем, улицу Радищева всего один раз чистили за всю зиму.
Новый мэр, 23 ноября 2018 09:16
Нам тут путинские лизуны советуют не ныть о нищете, а работать больше, давайте будем сами чистить но при этом прекратим оплачивать услуги и налоги.дешевле договорится с трактористом чем оплачивать и содержать эти прокладки
Аноним, 26 ноября 2018 10:52
по дворам МКД:
если ТСЖ, то вы никому не платите
если УК - то платите за уборку согласно графику утвержденному и больше никто вам не обязан. Хотите еще - платите.

Можете отказаться от услуги УК легко и сами чистить свой двор.

А налоги и прочее - это дороги общего пользования. Они кстати чистятся. Те по которым общественный транспорт даже в воскресенье после снегопада все чищены были.
Так что никаких особых нареканий.
1гость, 23 ноября 2018 19:21
Обшество потребителей, все всё знают, что и как им должны сделать. Да, печально это осозновать, но что есть то есть. Люди стали знать, как употребить результат чужого труда. К этому вероятно и стремились.
ВВ, 23 ноября 2018 22:15
У нас на Лунной 4 тоже бардак, не хочет ТСЖ чистить. И так каждый год. Пока администрация не позвонит, не пошевелится никто. Доходит до того, что скорая помощь застревает. Наверное санкции, сейчас модно это. Красная Сибирь каждый год зимой в частном секторе все уже становиться. Тракторы сталкивают по частному сектору к обочинам, то есть домам, а жильцы обратно на дорогу кучками складируют. Их, жильцов можно вполне понять, надо не копить, а вывозить. Снегопада не было, почему нигде не вывозилось. Все не распихать по обочинам. А так все центральные и основные улицы во общем чистят хорошо. А вот во дворах везде бардак, вот в этом направлении администрации Бердска надо поплотней поработать.
Аноним, 26 ноября 2018 07:05
Живем на Павлова ни разу сколько живу не вывозили снег, а только сужают проезжую часть и все, снег некуда сбрасывать,а у нас поворот на БЭМЗ, и стоят гаишники и смотрят не выбрасываем ли мы снег на проезжую дорогу, лучше бы смотрели , как они чистят, зачем поливашки пускают? от них никакого толка( жгут) бензин.Умоляем!!!! вывезите снег с Павлова....
Аноним, 26 ноября 2018 11:50
На "Северном" микр-не не пройти...не проехать! Очистите сквозной проезд!!! Кто ответственный?
Аноним, 26 ноября 2018 12:27
Смотрите карту кадастровую - ответ в ней
к автору статьи, 26 ноября 2018 14:09
А почему здесь комментарии с 2017 года?
потому что инструкция написана весной - а тема вечная - ред
a.danilov, 26 ноября 2018 14:12
Актуальность данной статьи не имеет срока давности. Новость периодически поднимается в ленте. Это неизбежно влечёт смену текущей даты и времени. Даты и время комментариев при этом не меняются.

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