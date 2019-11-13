Не только оргазм: Стимуляция клитора помогает оплодотворению яйцеклетки

За счет стимуляции клитора увеличивается приток кислорода и повышается температура женской репродуктивной системы, что тоже очень важно для путешествующих сперматозоидов.

Длительное время было принято считать, что клитор это единственный орган человека, предназначенный исключительно для получения удовольствия

Стимуляция этого полового органа запускает изменения в организме, которые упрощают оплодотворение яйцеклетки сперматозоидами. За счет стимуляции происходит увеличение кровотока и изменение позиции шейки матки.

Длительное время было принято считать, что клитор это единственный орган человека, предназначенный исключительно для получения удовольствия. И вот теперь британские исследователи выяснили, что эта часть тела играет важную роль в репродуктивных процессах. Стимуляция клитора запускает изменения, которые создают оптимальные условия внутри женского тела для зачатия. В частности, увеличивается приток крови к влагалищу, оно больше смазывается, что делает секс приятней и помогает сперматозоидам двигаться в сторону яйцеклеток.

Кроме того, за счет стимуляции клитора увеличивается приток кислорода и повышается температура женской репродуктивной системы, что тоже очень важно для путешествующих сперматозоидов. Но самое важное в том, что после стимуляции происходят изменение положения шейки матки. Это небольшой канал, находящийся в основании влагалища. При сексуальном возбуждении влагалище удлиняется, что приподнимает шейку матки. Эти изменения не дают сперматозоидам отправляться в матку слишком быстро, как подчеркивают эксперты из Шеффилдского университета.

В результате, у сперматозоидов появляется время для обретения большей мобильности и активизации для оплодотворения яйцеклетки. А значит, вероятность последующего зачатия ребёнка намного вырастает.

Источник: МедикФорум