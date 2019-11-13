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Здоровье / Общество

Не только оргазм: Стимуляция клитора помогает оплодотворению яйцеклетки

13:42 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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За счет стимуляции клитора увеличивается приток кислорода и повышается температура женской репродуктивной системы, что тоже очень важно для путешествующих сперматозоидов.

Не только оргазм: Стимуляция клитора помогает оплодотворению яйцеклетки
Длительное время было принято считать, что клитор это единственный орган человека, предназначенный исключительно для получения удовольствия

Стимуляция этого полового органа запускает изменения в организме, которые упрощают оплодотворение яйцеклетки сперматозоидами. За счет стимуляции происходит увеличение кровотока и изменение позиции шейки матки.

Длительное время было принято считать, что клитор это единственный орган человека, предназначенный исключительно для получения удовольствия. И вот теперь британские исследователи выяснили, что эта часть тела играет важную роль в репродуктивных процессах. Стимуляция клитора запускает изменения, которые создают оптимальные условия внутри женского тела для зачатия. В частности, увеличивается приток крови к влагалищу, оно больше смазывается, что делает секс приятней и помогает сперматозоидам двигаться в сторону яйцеклеток.

Кроме того, за счет стимуляции клитора увеличивается приток кислорода и повышается температура женской репродуктивной системы, что тоже очень важно для путешествующих сперматозоидов. Но самое важное в том, что после стимуляции происходят изменение положения шейки матки. Это небольшой канал, находящийся в основании влагалища. При сексуальном возбуждении влагалище удлиняется, что приподнимает шейку матки. Эти изменения не дают сперматозоидам отправляться в матку слишком быстро, как подчеркивают эксперты из Шеффилдского университета.

В результате, у сперматозоидов появляется время для обретения большей мобильности и активизации для оплодотворения яйцеклетки. А значит, вероятность последующего зачатия ребёнка намного вырастает.

Источник: МедикФорум

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