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План по платному посещению выполнил «Театр Бирюкова» в Бердске

09:15 13.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поэтому до конца года в мемориальный музей знаменитого актера бердчане могут попасть бесплатно. Такой подарок под занавес Года театра сделали музейщики.

План по платному посещению выполнил Театр Бирюкова в Бердске
В музее «Театр Бирюкова» собраны уникальные экспонаты, принадлежавшие знаменитому актеру.

Приятный подарок к завершению российского Года Театра приготовил музей «Театр Бирюкова» для бердчан: познакомиться с экспозициями музея можно будет совершенно бесплатно! об этом сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском историко-художественном музее.

Последний раз подобную акцию музей проводил в рамках декады пожилых людей, но она была ограничена лишь несколькими днями. На этот раз бесплатный период продлится более месяца – с 15 ноября по 22 декабря. На вопрос: почему это стало возможным, сотрудники музея отвечают:

— Как у любого муниципального учреждения у нашего подразделения было установлено муниципальное задание на 2019 год, в котором предусмотрен план по посещению музея на платной и бесплатной основе. На сегодня первая часть этого плана выполнена полностью. Поэтому мы с полным правом можем позволить себе под занавес Года театра сделать нашим землякам прекрасный подарок.

Более того, в этот период «Театр Бирюкова» ждет своего тысячного посетителя, которому готовит новогодний сюрприз! По большому секрету музейщики сказали, что это будут два билета в один из известнейших театров Новосибирска!

Напомним, что музей «Театр Бирюкова» был открыт в год 300-летия Бердска и посвящен жизни и творчеству народного артиста РФ, актера театра и кино, бердчанина Владлена Бирюкова. Большую часть экспозиции музея составляют личные вещи актера и предметы, связанные с его биографией и творчеством. Музей находится по адресу ул. Кирова,1, тел. 5-02-59, режим работы: вторник — пятница с 10:00 ч. до 18:00 ч., в субботу и в воскресенье с 10:00 ч. до 16:00 ч.

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