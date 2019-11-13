Магазин с алкоголем в Зеленой зоне требовал закрыть в 1985 году депутат Бердска

В 80-е годы территорию в районе 10 школы и Бердского залива называли микрорайоном Зеленая зона

Разные значимые для бердчан вопросы обсуждали на сессии депутатов 19 созыва горсовета в Бердске в 1985 году.

Депутат Лебедко отметил, что молодежный микрорайон Зеленая зона должен быть передовым. Поэтому встал вопрос о присутствии в этом районе специализированной точки, магазина №11.

-Я устно обратился с этим вопросом к директору торга, но он ответил категорически «нет», ссылаясь на постановление партии и правительства, где сказано, что специализированные точки по продаже вино-водочных изделий не закрывать. А давайте подумаем, не много ли для нашего такого небольшого города, имеющего три больших союзного значения режимных предприятия, и насыщенного другими разного рода предприятиями, восемь специализированных точек да плюс столько же неспециализированных. Кстати, в постановлениях партии и правительства отмечалось также, что проблема пьянства и алкоголизма за последние годы обострилась. Алкоголь проник в среду подростков и молодежи. А что возникла такая необходимость активной борьбы с этим социальным злом и участие в этой борьбе должно стать мерой гражданской ответственности каждого из нас. Микрорайон Зеленая зона густо населен молодыми семьями. На территории этого района находится школа №10, производственная площадка ПО «Вега», заводской профилакторий «Лесная сказка». В скором будущем откроется здравница бердского Химзавода, прекрасный детский комбинат ПО «Вега», закончится строительство и благоустройство городского пляжа. В этом районе проводятся открытия всех спортивных сезонов, спортивных праздников. Здесь клуб и стадион «Вега». И в центре всего этого прекрасного — специализированная точка, магазин №11, по продаже алкоголя. Магазин №11 имеет очень малую полезную площадь, которая не позволяет обслуживать возросшую массу населения даже самым необходимым. В скором будущем в нашем районе будет выстроен новый магазин. Поэтому просим предусмотреть вместо нынешней специализированной точки открыть специальный отдел по продаже безалкогольных напитков с бесперебойным пополнением ассортимента, приемом и обменом стеклотары в любое время. И нам с вами будет благодарно население города, которое в летнее время устремляется на берег моря, лоно природы. И не будет засорять мусором, пустыми бутылками, битым стеклом территорию.