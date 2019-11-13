Два года насиловал 9 малолетних детдомовцев педофил в Челябинской области

Потерпевшим проводят меры по социальной адаптации. СК называет полученные доказательства преступления неопровержимыми, а действия педофила умышленными.

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности воспитанников одного из детских домов Челябинской области

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года обвиняемый, используя беспомощное состояние малолетних воспитанников детского дома в Челябинской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9 детей. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в главке СКР.

Следствием проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого.

В рамках предварительного следствия были инициированы необходимые меры по социальной адаптации потерпевших.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.