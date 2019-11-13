Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется

С 11 по 22 ноября в Бердске проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Отдел МВД России по городу Бердску призывает жителей и гостей города Бердска сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков.
— Призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно сообщение не останется без внимания! — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в полиции.
Телефоны отдела МВД России по городу Бердску:
2-20-65, 3-00-23, 8-953-774-12-47.
Конфиденциальность гарантируется.
Если вы боитесь напрямую сообщать в полицию о том, где торгуют наркотиками, то можете написать об этом в редакцию bkurer@mail.ru. «Курьер. Среда. Бердск» сам передаст эту информацию в полицию.
Ещё можно вопрос опеке задать, как они умудрились отравление малолетних ( оба отлежали в реанимации) переквалифицировать в административное и кто их об этом попросил.
Можно у прокуратуры и патологоанатом поинтересоваться, как за 20 лет впервые в свидетельстве о смерти обнаружили наркотики и именно этот человек и покончил жизнь самоубийством - 8 ударов ножом в грудную клетку!!!
Ещё можно с полдюжины вопросов задать - и совсем грустно будет
а в остальные дни эта инфа не интересна, да и в эти прийдется звонки по принимать, вот как то так!
По осенни сообщили в полицию про машину на Фергане, так в течении 20 мин машина сдернула. Совпадение наверное.
Это плохо?
Редакция, вы так и не ответили:
"про спирт в гаражах можно сообщить?"
актуально или нет?
Скрепы государства, однако
Фактически - по приказу временного правительства.
Достаточно пройти по кладбищу и посмотреть даты и сразу видно, что демографиционная яма не от татаро-монгольского иго ( как нам пургу песков гнал), а именно от действующих упырей