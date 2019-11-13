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Помпео дал оружие Киеву для «борьбы с русскими»

09:00 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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В госдуме военную помощь Украине назвали вседозволенностью.

Помпео дал оружие Киеву для борьбы с русскими
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Депутат Александр Шерин назвал слова госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине вседозволенностью.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
«Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», — заявил Шерин в комментарии телеканалу RT.

Также парламентарий отметил, что в настоящий момент в мире нет сообщества, готового повлиять на риторику Соединенных Штатов.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В сентябре этого года Госдеп также разрешил отправить Украине Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов.
В Москве не раз предупреждали, что поставки вооружений Киеву приведут к обострению ситуации в Донбассе. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отмечал, что поставки вооружения — контрпродуктивный метод разрешения кризиса.

Источник: РИА Новости

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От редакции

США делают только то, что им выгодно?

гость, 13 ноября 2019 11:29
давно пора

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