Помпео дал оружие Киеву для «борьбы с русскими»

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении

Депутат Александр Шерин назвал слова госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине вседозволенностью.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».

«Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», — заявил Шерин в комментарии телеканалу RT.

Также парламентарий отметил, что в настоящий момент в мире нет сообщества, готового повлиять на риторику Соединенных Штатов.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В сентябре этого года Госдеп также разрешил отправить Украине Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов.

В Москве не раз предупреждали, что поставки вооружений Киеву приведут к обострению ситуации в Донбассе. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отмечал, что поставки вооружения — контрпродуктивный метод разрешения кризиса.

Источник: РИА Новости