13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин не вмешивается в расследование дела по задержанию Голунова

09:45 13.11.2019 Фото: pixabay.com
1

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что для засекречивания дела «не требуется согласование президента». Хотя информацию по расследованию он получает.

Путин не вмешивается в расследование дела по задержанию Голунова
Путин получает информацию, но не вмешивается в расследование дела по истории с Голуновым

Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе расследования дела о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов. При этом глава государства не может вмешиваться в следственные действия, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать тот факт, что материалы этого дела были засекречены, Песков отметил, что следствие имеет на это право в определенных случаях. «В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — сказал пресс-секретарь главы государства. Он подчеркнул также, что для засекречивания дела «не требуется согласование президента».

«Президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры. Его информируют [об этом деле], безусловно», — сказал Песков. При этом он заметил, что не может сказать, направлялась ли Путину информация именно о засекречивании материалов дела.

В понедельник в ходе судебного заседания по рассмотрению жалобы адвоката Голунова Сергея Бадамшина на бездействие следствия стало известно, что данному уголовному делу был присвоен гриф «секретно».

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему засекретили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Мы в ужасе»: Родители доцента-Наполеона Соколова опасаются, что он умрет в тюрьме
11:45 13-11-2019
«Мы в ужасе»: Родители доцента-Наполеона Соколова опасаются, что он умрет в тюрьме
БердскКричала сутки: 87-летнюю старушку нашли на полу спасатели в Бердске
11:38 13-11-2019
Кричала сутки: 87-летнюю старушку нашли на полу спасатели в Бердске
Выиграли в лотерею по 1 млн и 500 тыс. рублей счастливчики из Новосибирской области
11:30 13-11-2019
Выиграли в лотерею по 1 млн и 500 тыс. рублей счастливчики из Новосибирской области
Били каждый день: Унижала и резала приемных детей семейная пара в Москве
11:15 13-11-2019
Били каждый день: Унижала и резала приемных детей семейная пара в Москве
Какие ошибки при чистке зубов приводят к кариесу?
11:05 13-11-2019
Какие ошибки при чистке зубов приводят к кариесу?
Вышла на свободу из колонии-поселения сбившая "пьяного" мальчика автоледи в Подмосковье
11:00 13-11-2019
Вышла на свободу из колонии-поселения сбившая
62% жителей Финляндии считают русский язык вторым по важности изучения в школе
10:50 13-11-2019
62% жителей Финляндии считают русский язык вторым по важности изучения в школе
БердскПенсионерка против бизнеса: «Выселяет» магазины с первого этажа 5-этажки жительница Бердска 1
10:45 13-11-2019
Пенсионерка против бизнеса: «Выселяет» магазины с первого этажа 5-этажки жительница Бердска
Футуристическая KIA Optima модель пятого поколения станет более агрессивной
10:33 13-11-2019
Футуристическая KIA Optima модель пятого поколения станет более агрессивной
Задания ЕГЭ в 2020 году планируется передавать по интернету
10:31 13-11-2019
Задания ЕГЭ в 2020 году планируется передавать по интернету