Путин не вмешивается в расследование дела по задержанию Голунова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что для засекречивания дела «не требуется согласование президента». Хотя информацию по расследованию он получает.

Путин получает информацию, но не вмешивается в расследование дела по истории с Голуновым

Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе расследования дела о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов. При этом глава государства не может вмешиваться в следственные действия, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать тот факт, что материалы этого дела были засекречены, Песков отметил, что следствие имеет на это право в определенных случаях. «В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — сказал пресс-секретарь главы государства. Он подчеркнул также, что для засекречивания дела «не требуется согласование президента».

«Президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры. Его информируют [об этом деле], безусловно», — сказал Песков. При этом он заметил, что не может сказать, направлялась ли Путину информация именно о засекречивании материалов дела.

В понедельник в ходе судебного заседания по рассмотрению жалобы адвоката Голунова Сергея Бадамшина на бездействие следствия стало известно, что данному уголовному делу был присвоен гриф «секретно».

Источник: ТАСС