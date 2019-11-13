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Здоровье / Общество

Какие ошибки при чистке зубов приводят к кариесу?

11:05 13.11.2019 Фото: pxhere.com
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Зубы необходимо чистить после завтрака, чтобы в полости рта не было среды для размножения патогенных бактерий. А какие секреты чистки еще следует знать, рассказывает врач-стоматолог Марина Колесниченко.

Какие ошибки при чистке зубов приводят к кариесу?
Оказывается, большинство людей совершают ошибки при чистке зубов, которые ведут к заболеваниям полости рта

Чистка зубов – это то к чему все привыкли с детства и, казалось бы, что в этом процессе может быть сложного? Оказывается, большинство людей совершают ошибки, которые ведут к заболеваниям полости рта.  Почему не стоит чистить зубы «на автомате»?

Вы чистите зубы недостаточно долго

По статистике, среднее время, затрачиваемое на чистку зубов – 40 секунд. Это в четыре раза меньше необходимого. Оптимальное время чистки зубов – 3 минуты. Для контроля можно купить специальные песочные часы – переворачиваете, и не прекращаете чистить зубы, пока песок не закончится. Если вы привыкли к электронной щетке – то 2 минуты.

Чистка зубов до завтрака

Зубы необходимо чистить после завтрака, чтобы в полости рта не было среды для размножения патогенных бактерий. Эти бактерии будут выделять кислоту, которая разрушает зубы и вызывает образование кариеса.

Использование жестких щеток на постоянной основе

Жесткие щетки травмируют эмаль зубов и десна. Они показаны людям, у которых нет чувствительности, проблем с деснами, и которые часто употребляют красящие вещества – кофе, чай, красное вино. Но даже им — лишь изредка. Если у вас здоровые зубы, выбирайте щетки средней жесткости, если чувствительные – мягкие.

Пренебрежение вечерней чисткой

Нужно чистить зубы два раза в день – все это знают, но как не удивительно, многие пренебрегают вечерней чисткой. В результате вся еда, накопленная за день, разлагается и кормит бактерии, вызывающие кариес.

Источник: МедикФорум

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